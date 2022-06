Capital Finalizan las obras de ampliación del Paseo Marítimo de Almería lunes 06 de junio de 2022 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos, que hoy ha visitado Pedro Fernández, han sido cofinanciados por MITECO y Ayuntamiento El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha felicitado hoy a los almerienses porque “esta nueva temporada de estival podrán disfrutar de un Paseo Marítimo de casi tres kilómetros de longitud” tras la inmediata recepción de las obras de ampliación, unos trabajos que han permitido sumar cerca de medio kilómetro a esta infraestructura costera “para el disfrute tanto de los almerienses y de quienes visiten la capital”. Las obras, con un coste de 2,12 millones de euros --cofinanciadas al 50% entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Almería--, han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa para la recuperación ambiental del Delta del Río Andarax-Fase II, que han incluido la ampliación del Paseo Marítimo de la capital. Pedro Fernández ha subrayado que "esta actuación refleja cómo la colaboración entre las administraciones, en este caso para la recuperación y regeneración de un espacio, redunda en beneficio de los ciudadanos para ponerlo a su servicio”. Además, el delegado ha trasladado al alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, que este año se licitará la redacción del proyecto de la pasarela sobre el río Andarax, “ya que próximamente se aprobarán los pliegos para la licitación de la redacción”. La actuación que han visitado se ha dividido en dos partes. Por un lado, la actuación de prolongación del paseo existente en unos 470 metros y la recuperación de una franja de playa entre 50 m y 200 m hasta su confluencia con el Delta del Andarax. La segunda parte es la comprendida entre este paseo marítimo y la Avenida Cabo de Gata, destinada a zonas ajardinadas, aparcamientos, zonas de juegos y, en general, de esparcimiento público, ocupando una superficie aproximada de 25.000 metros cuadrados. Los trabajos estuvieron paralizados 22 meses después de que CLM Infraestructuras y Servicios, primera empresa adjudicataria, abandonara las obras en diciembre de 2018, iniciándose un proceso para la rescisión del contrato con la mercantil que finalizó con la adjudicación de las obras a Tragsa, el 23 de abril de 2021, que reactivó los trabajos el 5 de mayo de ese mismo año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

