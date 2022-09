Almería Fomento invertirá 8,9 millones en las carreteras del sur de Almería en 4 años miércoles 28 de septiembre de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, ha visitado el Centro de Conservación integral de la zona sur en Huécija

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, ha visitado el Centro de Conservación integral de la zona sur,en Huécija, acompañada de la alcaldesa del municipio, Ana María Vizcaíno, para conocer las instalaciones así como el personal y material con el que se trabaja en dicho centro La Consejería de Fomento invertirá 8,9 millones de euros para mantener en buen estado las carreteras de esta demarcación durante un periodo de 48 meses y se atenderá el mantenimiento de 222 kilómetros de la red viaria de titularidad autonómica en la provincia. “La conservación de una red de carreteras moderna pasa por actuaciones que no van encaminadas a reparar los daños producidos sino a evitar que lleguen a producirse, es decir, se actúa sobre la red mediante una conservación de carácter preventivo, y, evidentemente, programada en el tiempo, tratando en lo posible de evitar actuar solo cuando el daño ya se ha producido, dado que en ese caso la actuación tendrá un presupuesto mucho más elevado, ya que estaremos reconstruyendo en vez de conservando”, ha señalado la delegada. Carmen Belén López ha explicado que todo esto ha llevado a la Administración autonómica “a la contratación de las llamadas Conservaciones Integrales con empresas especialistas en la conservación de carreteras permitiendo la mejora de rendimientos y la eficiencia inversora”. La Dirección General de Infraestructuras tiene contratadas 4 Conservaciones Integrales en Almería que dividen la Red Autonómica de Carreteras de la provincia en sendas zonas, (sur, centro, este y norte). La zona sur, con centro de conservación en la localidad de Huécija, comprende las comarcas del Poniente, Alpujarra y el área metropolitana de la ciudad de Almería. El centro de conservación integral de la zona Almería Sur atiende desde su localización en el kilómetro 117 de la A-348, en el término municipal de Huécija, Sus instalaciones cuentan con un edificio de oficinas, una amplia nave para guardar los vehículos, materiales de reposición y sal fundente para actuar en casos de nevadas. El actual contrato de conservación de esta zona, adjudicado a la empresa Fircosa y Desarrollos S.L, con un importe de adjudicación de 2.668.983,68 euros y un plazo de dos años prorrogado por otros dos años, finalizará el próximo 11 de noviembre de 2022.

La delegada ha destacado que en aras de continuar con la labor de conservación la Dirección General de Infraestructuras ya ha adjudicado el próximo contrato a la empresa Hidráulicas y Viales S.L, por un plazo de 4 años, prorrogable un año más, por un importe total de 8.925.164,77 euros. Las carreteras que se incluyen dentro de esta zona y que son competencia de este contrato, abarcan un total de 222,52 kilómetros de longitud, de los cuales 9,3 km. son de autovía (Acceso a Roquetas de Mar y Vícar) y el resto de carretera convencional. Tal y como explica la delegada de Fomento, “dentro de esta relación de carreteras podemos destacar vías significativas dentro de la provincia de Almería como son la A-1000 que discurre en el área metropolitana de Almería uniendo los municipios de Huércal y Viator; vías importantes del poniente como son la A-1051 de Acceso a Roquetas de Mar y Vícar; la A-1050 que discurre entre los municipios de El Ejido (Las Norias) y Roquetas de Mar (Cortijos de Marín), y las vías de conexión desde el Poniente con la Alpujarra, la A-347 desde Adra a Berja y la A-348 desde El Ejido a Alcolea, así como el eje vertebrador de la Alpujarra almeriense, la A-348 que discurre desde el límite de provincia en Alcolea y finaliza en Benahadux, en otra de las poblaciones del área metropolitana de Almería. El contrato de Huécija cuenta con 20 personas: un ingeniero de caminos, un jefe de operaciones ingeniero técnico, auxiliar administrativo y operador de comunicaciones, encargado, capataz y oficiales en vigilancia, vialidad y sustitución. En cuanto a la maquinaria, destacar una retroexcavadora mixta 81 kw., un juego completo de equipo de señalización y balizamiento, grupo electrógeno de 4,4 KVA, cisterna de 10.000 litros adaptable a camión, hoja o cuña quitanieves adaptable a camión,etc. Los contratos de conservación integral que están en vigor en la Red de Carreteras de Andalucía contemplan una serie de actividades a realizar, como son las operaciones de gestión y vialidad. Son operaciones previstas y las que sea necesario realizar como consecuencia de incidencias en horas laborales. El conjunto de operaciones que no pueden ser programadas constituyen las denominadas operaciones de mantenimiento y mejora así como la asistencia técnica y la vigilancia exhaustiva del tramo que asegura poder actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia que se produzca y tener un conocimiento exacto de lo que está ocurriendo en cada momento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

