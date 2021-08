Fondón impulsa el Flamenco con Diputación y Junta de Andalucía

lunes 02 de agosto de 2021 , 16:41h

La programación consta de experiencias sensoriales a través del paisaje, gastronomía y música que sustituirán el Tradicional Festival de Flamenco de Fondón, que regresará a la Alpujarra el 2022

Programación

Fondón no vivirá este año su tradicional Festival de Flamenco, pero si llevará a cabo tres actividades en un formato novedoso que pretenden crear una experiencia sensorial única a través del paisaje, gastronomía, historia y música. De cualquier forma, la 30º edición del Festival prevista para 2020, que tuvo que ser suspendida, se celebrará definitivamente en 2022.La programación que arranca este miércoles, 4 de agosto fue presentada por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán que estuvo acompañado por Valentín Martín, alcalde de Fondón; Vicente García Egea, delegado Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía; José Antonio López Alemán, director del Festival y Rafael Morales, presidente de la Peña Flamenca El Taranto.El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán se ha mostrado ilusionado por el hecho de que este año se pueda llevar a cabo este novedoso formato: “Enhorabuena al Ayuntamiento y a José Antonio por repensar el Festival y adaptarlo para que se pueda celebrar. Con mucha ilusión y trabajo hemos programado tres actividades para que este mes de agosto, Fondón siga teniendo flamenco, consolidándose en todo un referente de la cultura”.Guzmán ha agradecido el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Fondón con su alcalde, Valentín Martín a la cabeza y a la peña el Taranto, “sin los cuales este Festival sería muy diferente a lo que conocemos. Agradecer el tesón y la ilusión que pone Rafael Morales, presidente de la peña El Taranto y José Antonio López Alemán, que es el auténtico alma mater de esta actividad desde sus inicios”.“Este año el Festival vuelve con más fuerza que nunca y es que por primera vez la Junta de Andalucía colabora en el Festival, lo cual indica que el Festival crece y es un claro ejemplo de colaboración entre administraciones. Darle las gracias al delegado territorial de Turismo, Vicente García por su apoyo a esta actividad. Desde Diputación seguiremos apostando por este Festival”.El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Vicente García Egea, ha destacado la celebración de este tipo de eventos que cuenta con el patrocinio de la Consejería que lidera Juan Marín. Así, ha asegurado que el ciclo cultural de Flamenco de Fondón es “un escaparate privilegiado para toda la provincia”, ya que refuerza la oferta turística de Almería “con nuevos atractivos y productos que promueven las visitas de turistas, y que ayudan a diversificar la oferta de los municipios almerienses dentro del proceso de reactivación del sector que ha comenzado este verano tras la pandemia”.Valentín Martín, alcalde de Fondón ha explicado muy orgulloso el hecho de que este año vuelva el flamenco al municipio. “El Festival este año se ha reconvertido en un ciclo de flamenco con tres actividades en tres días distintos”. Martín agradecía el trabajo de José Antonio López Alemán y también de la peña El Taranto y por supuesto el apoyo de la Diputación de Almería desde los inicios del Festival y este año como novedad también que esté la Junta de Andalucía con el Festival.José Antonio López Alemán, director del Festival subraya que “el año pasado se cumplieron 30 años del Festival Flamenco, pero no se pudo celebrar. Este año tampoco se ha considerado hacerlo porque 30 años de cante y baile de forma ininterrumpida debe contar con un cartel excepcional. Son muchos los artistas que se han ofrecido para esa edición especial y para no perder el hilo este año se llevan a cabo estas tres actividades en torno al flamenco. Esperemos que el año que viene podamos celebrarlo con un cartel de lujo que será difícil que se haga un festival en Andalucía como se celebre en Fondón”.Rafael Morales, presidente de la Peña El Taranto, ha dado las gracias a José Antonio López Alemán por su tesón y trabajo en torno al Festival. “La persona que desde el principio ha trabajado por el Festival ha sido López Alemán”. “Este año se celebran tres actos para dar continuidad a la actividad flamenca en Fondón. El gran Festival esperemos que se haga el año 2022, ya que estamos ante uno de los Festivales más importantes de España”.

La primera actividad se celebra este miércoles, 4 de agosto a las 21 horas en las Eras de Benecid. Tendrá lugar el espectáculo ‘Sonia Miranda canta a Federico García Lorca, Bécquer y Valente’. Al cante estará Sonia Miranda, acompañada por la guitarra de Antonio Luis López. A la percusión estará Johnny Cortés. En este acto participarán también Valentín Martín, Alcalde de Fondón; Manuel Guzmán, Diputado de Cultura y Cine; Vicente García, Delegado de Turismo en Almería y Rafael Morales, Presidente de la Peña el Taranto.



El miércoles, 11 de agosto a las 21 horas en la Estatua del Minero en el Mirador de la Paz tendrá lugar la noche dedicada a Fondón y los cantes mineros. Tendrá lugar una conferencia donde participarán Agustín Sánchez Hita, Antonio Zapata y José Antonio López Alemán. Luego habrá un recital de Cante y guitarra a cargo de Ricardo Fernández del Moral.



Finalmente, el 18 de agosto a las 21 horas en la Era de Fondón tendrá lugar la actividad ‘Cantando y catando’, donde se unirá la cata de vinos de Fondón con el cante y el baile. Participan Bodega Fuente Victoria, Selección de Vinos de Fondón y Pura Vida. Actuará el Grupo de Baile 7 Almas de Chelo Ruiz. Al cante estará Anabel Castillo con la guitarra de Antonio Quero y la percusión de Salvador Martos.