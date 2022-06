Almería Forma Joven sensibiliza sobre violencia de género a adolescentes martes 21 de junio de 2022 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El programa constituye una estrategia dirigida a promover entornos y conductas saludables en materia de violencia de género entre los jóvenes almerienses Distrito Sanitario Almería ha desarrollado un proyecto de sensibilización sobre violencia de género en adolescentes desde el programa Forma Joven. Una iniciativa dirigida a promover entornos y conductas saludables en materia de violencia de género entre los jóvenes almerienses, que en su primera edición se ha llevado a cabo con alumnos de tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Alborán y Albaida de la capital adheridos a Forma Joven. El proyecto ha sido estructurado en tres sesiones. Una primera teórica impartida por el Equipo de Atención a la Mujer de Distrito Almería, a través de una charla y primera toma de contacto, sobre los tipos violencia de género y los recursos con los que los jóvenes cuentan a su alcance, completada con la proyección de videos cortos sobre el impacto de las redes sociales y las relaciones de igualdad de la televisión actual en programas y series de prime time. La segunda sesión ha sido práctica y en la misma se ha llevado a cabo dinámica de grupo mediante ‘Role Play’, en la que ha sido trabajada la comunicación, relaciones y canciones populares. Los alumnos han realizado asimismo pequeños relatos cortos sobre vivencias personales y un concurso basado en la creación de un vídeo en la plataforma Tik Tok de cada centro, con el objetivo es plasmar, desde la perspectiva del alumnado de tercero de la ESO, la visión que tienen sobre violencia de género. Las ideas creativas e innovadoras relativas a la sensibilización en esta materia han sido premiadas. La tercera sesión, como cierre del proyecto, ha sido una actividad grupal de los dos institutos participantes celebrada en el Auditorio Maestro Padilla con una charla tipo ‘Ted talk’ de personas influyentes en el tema de trabajo. Desde Forma Joven la iniciativa propone: Concienciar a los adolescentes en materia de violencia de género; acercar los diferentes tipos de violencia de género a la población diana (física, emocional, económica, ciberacoso…), así como los diferentes recursos disponibles a su alcance y enseñar a usarlos; detectar y corregir mitos y falsas creencias sobre violencia de género; acercar la promoción de la salud en igualdad de género, promoviendo relaciones igualitarias; identificar el impacto de las redes sociales en la desigualdad de género; favorecer la elección de una sexualidad segura y positiva; fomentar el respeto y la comunicación como pilares fundamentales en las relaciones y desmitificación de las canciones que promueven la violencia y la cosificación de la mujer. El proyecto ha sido liderado por la coordinadora del Centro de Salud Virgen del Mar, Sara Bermudo Fuenmayor, junto a Remedios Yélamos Hinojo y Juan Manuel Martínez Egea del Centro de Salud Nueva Andalucía y las residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria Sara Castellanos Franco, Cristina Carrero García y Caridad Martínez Martínez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

