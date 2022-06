Economía Ampliar ¿Qué es el Bitcoin y cómo surgió? martes 21 de junio de 2022 , 14:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Bitcoin cambió la forma de hacer comercio, esta criptomoneda ofrece un método de pago seguro y sencillo, además de ser una oportunidad de inversión bastante provechosa El sector Economía evoluciona y se transforma cada día. Son incontables los acontecimientos importantes que se dieron en este ámbito en los últimos años, y estos han cambiado enormemente la forma que tenemos de ver y utilizar el dinero. Sin embargo, ningún avance ha sido tan importante como el nacimiento del Bitcoin. Fue la primera criptomoneda de la historia, de hecho, dio comienzo a un boom que hoy en día no hace más que expandirse. No por nada muchos dicen que el Bitcoin es la moneda del futuro. El Bitcoin es un bien completamente digital, el cual está respaldado por la comunidad, y se puede utilizar tanto en negocios online como en lugares físicos. Lo único necesario para utilizar Bitcoin es contar con una billetera digital, la cual se descarga en el teléfono, para así comprar bitcoins y tenerlos disponibles para realizar pagos cuando sea necesario. Lo mejor de todo es que el Bitcoin es una moneda cuyo valor cambia a diario, y la tendencia muestra que cada cierto tiempo su valor crece exponencialmente. Los números hablan por sí solos: en sus orígenes, un solo Bitcoin valía aproximadamente un dólar. Su mayor pico de valor ha sido de 50 mil dólares, lo cual demuestra la utilidad que tiene el Bitcoin como modalidad de inversión. Al utilizar plataformas como Inmediate Edge se puede participar en el mundo del trading de Bitcoin, y así beneficiarse con una de las monedas digitales de mayor valor en todo el mercado. Es una forma de conocer, con la práctica, para aprovechar el nuevo sistema financiero que nos ofrecen las criptomonedas. La moneda digital que cambió el mundo El Bitcoin ha evolucionado mucho desde su creación en 2008. Su concepto de moneda descentralizada, de código abierto y 100% digital, enamoró tanto a los economistas como a las masas, hasta tal punto que en ciertos países, el Bitcoin está considerado como una moneda de curso legal. El origen del Bitcoin sigue estando rodeado de un poco de misterio, aún en la actualidad. El código fue creado por un supuesto Satoshi Nakamoto, un pseudónimo para un individuo o grupo de individuos. Sin embargo, la identidad de Satoshi no es importante, sino el legado que dejó atrás: su concepto de moneda por blockchain que revolucionó el mundo financiero. Hoy en día, el Bitcoin está considerado como un activo completamente libre: se puede usar en cualquier país, sin ningún tipo de restricción y con una privacidad plena. Su carácter de código abierto hace que cualquiera con los conocimientos necesarios pueda revisar cómo funciona su software, así como crear nuevas criptomonedas basadas en el código original. Y precisamente eso último fue lo que pasó. El Bitcoin dio lugar al nacimiento de diversas criptomonedas con distinto concepto, algunas basadas en el código original, mientras que otras fueron desarrolladas desde cero. Entre algunos ejemplos, tenemos Ethereum, Tether o Dogecoin, sin embargo, la oferta es inmensa. A pesar de todas las criptomonedas en la actualidad, el Bitcoin sigue siendo la más utilizada y la que más valor tiene. Utilizarla es muy sencillo, y en el panorama económico actual, se ha presentado como una forma de preservar los ahorros e incluso hacer que crezcan. Es, además, un método de pago sencillo e intuitivo. El sistema de Bitcoin funciona de la siguiente manera: se utiliza la blockchain para registrar los pagos y depósitos, entre otros movimientos de cuenta. Los distintos usuarios validan estas transacciones mediante la llamada minería, de modo que entre millones de dispositivos se elabora un registro que no se puede modificar, siendo entonces un sistema financiero completamente inquebrantable por los usuarios con malas intenciones. Para modificar una transacción y, por ejemplo, colocar más dinero en la cuenta propia, no solo habría que modificar el registro público de la blockchain, sino también todos y cada uno de los pedazos aportados por los millones de máquinas conectadas a la red de minería. Esto, por lo tanto, hace que sea imposible trucar el sistema. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

