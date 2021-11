Foro Líderes de la UAL apuesta por aplicar valores militares a la empresa

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 07:55h

Ignacio Gabaldón, director del Departamento de Liderazgo de la Escuela del Ejército de Tierra, ha impartido la charla 'El liderazgo militar y su aplicación a la empresa' en el marco del programa de Experiencias Profesionales, en su modalidad Foro Líderes







La tercera cita del programa Experiencias Profesionales de la Universidad de Almería, enmarcada en la modalidad Foro Líderes, se ha celebrado este martes, 9 de noviembre, en el Auditorio del campus de La Cañada con Ignacio Gabaldón, director del Departamento de Liderazgo de la Escuela del Ejército de Tierra, como protagonista.



En su presentación, el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha explicado el objetivo de Foro Líderes. "Se trata de acercar grandes líderes profesionales a nuestros estudiantes, a toda la comunidad universitaria e incluso a la sociedad, en general". Además, ha destacado el hecho de contar hoy con personal de las Fuerzas Armadas. "Nos hace especial ilusión, no solo porque expandimos nuestro campo de interacción, sino porque tenemos muy buena relación con las Fuerzas Armadas en otro tipo de actividades como prácticas en empresas o actividades de Extensión. Seguro que hoy la charla de Gabaldón será interesantísima para toda la comunidad".



Bajo el título 'El liderazgo militar y su aplicación a la empresa', Ignacio Gabaldón ha conducido su charla hasta llevar a los presentes a una conclusión. "Los valores de los militares no son exclusivos de ellos, sino de toda la sociedad. En un momento dado pueden tener más intensidad unos u otros, pero el departamento en el que yo mando ahora mismo en la Escuela de Guerra entiende que los valores son los mismos. Y el siglo XXI requiere de líderes en todas las organizaciones y a todos los niveles".



En cuanto al principal valor que debe haber tanto en el ámbito militar como empresarial, Gabaldón defiende que debe ser el espíritu de servicio. "Sin el espíritu de servicio en el siglo XXI poco se puede hacer si queremos tener un liderazgo ético. Posteriormente, está el trabajo en equipo, un trabajo serio, madurez de los equipos, etc. pero el que tiene que marcar todo, y no solo hablo del mundo militar, es el espíritu de servicio".



Por último, el director del Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra ha alabado este tipo de formato que ha puesto en marcha la UAL para acercar experiencias profesionales a la comunidad universitaria, además de destacar la buena relación que tiene que la Universidad y Almería con el mundo militar. "Tengo que felicitar a la Universidad de Almería por la iniciativa. Estoy encantado, me hizo mucha ilusión cuando me llamaron de la dirección de la Universidad. Le he puesto mucho cariño porque, sin duda, tenemos mucho que aprender los uno de los otros. Yo creo que Almería es un modelo en la interacción entre el mundo civil y militar. Almería es magnífica en muchas cosas, pero desde luego en la relación de la expansión de la cultura de Defensa, en el conocimiento mutuo, es un digno exponente de todo ello".