Sociedad Foxy eyes, el retoque estético de moda para realzar la mirada Escucha la noticia El estilo foxy eyes provoca un efecto juvenil en los ojos, resaltando la mirada al levantar el arco de la ceja con técnicas como ácido hialurónico, hilos PDO y hasta maquillaje Realzar la mirada para imprimirle un toque felino, profundo y seductor, se ha convertido en una de las tendencias de belleza en la actualidad. Tal es el propósito de los foxy eyes, también conocidos como cat eyes o mirada felina, un retoque de estética que se aplica mediante diversos tratamientos y procedimientos, incluso maquillaje, con resultados inmediatos que transforman tu look destacando la posición de los ojos en confluencia con las cejas, una combinación infalible. Personalidades de la moda como Kendall Jenner y Bella Hadid son algunas de las figuras que han popularizado el uso de los foxy eyes, que consiste en el levantamiento del arco de las cejas para abrir la mirada y resaltarla en un marco similar a un lifting, aplicado específicamente en el tercio superior del rostro. Esto hace que el delineado de los ojos se destaque a primera vista, aportando una mirada dominante, segura y protagónica en todo momento. De allí que se le llame “foxy eyes”, debido a su semejanza con la mirada de un zorro, o cat eyes en referencia al toque misterioso y desafiante de los felinos. Al usarlo, nuestros ojos adquieren un aspecto almendrado gracias al levantamiento esquinado de las cejas que, en algunos casos, cambia la perspectiva del tamaño de los ojos, lo que provoca un efecto rejuvenecedor. ¿Cómo lograr una mirada estilo foxy eyes? Existen distintos procedimientos estéticos, tratamientos y técnicas para lograr una mirada de foxy eyes. Dependiendo del tipo de aplicación que elijas, podrás disfrutarlo por más o menos tiempo. Aunque en principio fue una técnica dirigida especialmente para personas con el arco de las cejas más caído, el procedimiento ha evolucionado y se ha diversificado en el tiempo, hasta llegar a convertirse en tendencia. Si buscas resaltar la forma de tus ojos y lucir una mirada más juvenil, un retoque de foxy eyes cubrirá tus expectativas. Pero primero, tienes que decidirte por cuál técnica probar. A continuación, te detallamos las más seguras y utilizadas del momento: Foxy eyes con maquillaje Es el procedimiento más sencillo de todos. No necesita intervención quirúrgica ni tratamiento posoperatorio, solo un kit de maquillaje completo, en el que no puede faltar las sombras de los colores deseados, máscara para pestañas o pestañas postizas, pinzas, cepillo de cejas y un delineador. Se trabaja la profundidad de las cejas, el delineado, la forma y la aplicación de las sombras para aportar ese toque desafiante y misterioso con un arco esquinado, creado en la parte exterior de cada ojo. En este procedimiento, las cejas forman una parte fundamental del resultado deseado, por lo que su tratamiento e hidratación es indispensable. El ojo se delinea creando una “V” en la superficie del lagrimal, recorriendo todo el contorno hasta el final, terminando con una línea recta semiascendente en dirección a la sien, que simula el efecto foxy eyes. Foxy eyes con hilos tensores La técnica de foxy eyes con hilos tensores se aplica mediante la introducción de uno o un par de hilos de cada lado del rostro, abarcando desde el área conocida como la V externa del ojo hasta la parte superior de la sien, cerca del cuero cabelludo. Estos hilos provocan una tensión en el área que permite realzar el arco de la ceja por encima de su caída natural, dando el aspecto de la mirada característica del zorro. Se utilizan hilos PDO, de polidioxanona, que además activan un proceso regenerador del colágeno que lo hace duradero y efectivo casi de inmediato. Los foxy eyes con hilos PDO tienen una duración aproximada de un año, dependiendo de la cantidad de hilos que se introduzcan y de si se coloca algún refuerzo en los primeros seis meses. Foxy eyes con ácido hialurónico y bótox Las inyecciones de bótox y ácido hialurónico en la zona provocan la elevación del arco de la ceja, dejando un efecto rejuvenecedor en el área despejada, donde antes caía de forma natural la ceja para completar el arco. A diferencia de la mirada normal, cuando se aplican estas dosis de bótox y ácido hialurónico, los ojos adquieren un semblante amplio y rasgado que los hace ver mucho más almendrados y juveniles. Su efecto se percibe rápidamente y no se requieren mayores cuidados posteriores. Foxy eyes con blefaroplastia La blefaroplastia, a diferencia de los retoques foxy eyes anteriores, requiere intervención quirúrgica. Mediante una incisión en cada párpado superior, se elimina el exceso de piel y los rastros de grasa que puedan retirarse del área, para provocar el mismo efecto de levantamiento. Su duración estimada es semipermanente, de 5 a 10 años, aunque el efecto puede percibirse más antinatural que con los otros retoques. Por ser un procedimiento de cirugía simple, es necesario cumplir con un tratamiento y proceso de sanación posoperatorio, por lo que tarda un poco en alcanzar su forma final y obtener los resultados deseados. ¿Ya decidiste cuál técnica te animas a probar? Valora esta noticia 0 ( 0 votos)