Francesc Barber y Sara Méndez abren con victoria el Superprestigio

domingo 28 de marzo de 2021 , 20:02h

Día sufrido y de esforzarse hasta el último metro para los Primaflor-Mondraker-XSauce en la primera manga del Superprestigio MTB. Arnedo abría la competición con una carrera de categoría UCI C1, sobre un circuido calificado de forma ecuánime como duro, en el que a nuestros corredores les ha costado encontrar su mejor ritmo de salida.



Con todo, tanto Francesc Barber como Sara Méndez, en un día especial por su 18º cumpleaños, supieron superar las dudas del inicio para imponer su fortaleza en la parte decisiva de sus respectivas mangas, logrando dos importantes triunfos y vestir el jersey de líder al término de la jornada.



También subía a podio Jofre Cullell, segundo en la clasificación para sub 23 por detrás del italiano Simone Avondetto.



Sara Méndez: "La verdad es que ha sido una carrera bastante dura. Me ha costado encontrar sensaciones de salida y no conseguía dar con el buen ritmo que buscaba. Por eso no ha sido nada fácil escaparme. Pero por supuesto contenta por haber ganado y más todavía el día de mi cumpleaños".



Francesc Barber: "Hoy ha sido un día duro. Me ha costado mucho coger ritmo en el principio de carrera, iba con el grupo de delante sufriendo y al final en la última vuelta he intentado apretar, entrar primero en la bajada larga y abrir un pequeño hueco, con el que al final he conseguido llegar con ventaja primero".