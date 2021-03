Deportes El ‘mountain bike’ vuelve con fuerza en la I Media Maratón BTT Las Malvinas domingo 28 de marzo de 2021 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un total de 400 ciclistas participantes en la primera prueba deportiva de la temporada de esta modalidad, para todos los públicos y niveles Un total de 400 ciclistas se dieron cita este domingo en Tabernas para la primera prueba de ciclismo de montaña de la temporada en la provincia de Almería. Había necesidad y ganas de un evento deportivo de este tipo para todos los públicos, como lo demuestran todas las inscripciones permitidas agotadas, y SDomínguez Producciones ha sido el primero en llevarla a cabo, ahora en bicicleta de montaña, como también lo fue en carretera y sobre todo con el enorme éxito de la Vuelta Ciclista a Almería. La I Media Maratón BTT Las Malvinas se estrenaba así en el calendario con la organización de SDomínguez Producciones y el patrocinio de Electrohidráulica SP, con la colaboración de Terraza Las Malvinas y Almesu, 47 kilómetros de recorrido a través de ramblas y pistas en el municipio de Tabernas, con salida neutralizada desde el restaurante que da nombre a la prueba y posterior meta en el mismo, lugar de parada obligada en la sierra de Los Filabres para ciclistas profesionales y amateur que entrenan en la zona. Un recorrido accesible para todos los participantes, con una única y pequeña dificultad en la subida a Los Góngora, la parte más dura de un trazado con 900 metros de desnivel acumulado. El mejor tiempo lo marcó dentro de la categoría máster 30 Nicolás Mercader (Ciclos N’Ruta), con 1 hora, 38 minutos y 56 segundos. En esta categoría fue segundo Gabriel Sánchez (CC Ciudad de Almería) y tercero Juan José Meca (Oxygenbike). En élite, el primer puesto fue para Joaquín Torres, seguido de Juan Miguel Planas (Berbikes) y Antonio Castro (Ciclismo Totalbike Campotéjar). Entre los sub-23, triunfo para Manuel Garrido, seguido de Jorge Jiménez (CC Ogíjares) y Francisco José Moreno. Entre las féminas, el mejor tiempo fue para la campeona de Andalucía de triatlón cros y duatlón cros, también campeona de España, Rocío Espada (Zambrus Bikes), con 2 horas, 9 minutos y 17 segundos, dentro de la categoría élite. Segunda en esta categoría fue María Dolores Leyva (CC Semar) y tercera Ángela Lirola. En máster 30 femenino, el triunfo fue para Victoria Mayoral, segunda María de la Salud Morán y tercera Ana Galera (Galosport), con Gloria Herrera como primera clasificada en sub-23. En el resto de categorías, los triunfos fueron, en masculino, para Juan Jesús Paniagua (CD Bas) en máster 40, Eduardo Juan Martínez Herrero (Oxygenbike) en máster 50, Manuel García González (BTT Por Aquí Mismo) en máster 60, Mario Moreno (Peña Ciclista Egabrense) en júnior, Jorge Alcaraz en cadete y Francisco Álvarez (Lemon Team) en cicloturista; y en femenino para María del Carmen Clemente (CD Meitel) en máster 40, Mari Carmen Requena (CC Femenino La Amatista) en máster 50 y Sybila Limonchi (Almería MTB) en júnior. La prueba contó además con un amplio dispositivo de seguridad, con tres vehículos médicos, un quad de intervención, ambulancia de traslado y UVI móvil, además de todas las medidas de seguridad y prevención habituales dispuestas por SDomínguez Producciones frente a la COVID-19. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Francesc Barber y Sara Méndez abren con victoria el Superprestigio

