Francisco Tamayo expone sus fotografías sobre el síndrome de Behçet

jueves 26 de agosto de 2021 , 15:10h

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, elogia el fotógrafo de este artista de Huércal-Overa que se puede disfrutar en el espacio expositivo de Diputación hasta el 15 de septiembre





La Galería Alfareros de la Diputación de Almería acoge hasta el 15 de septiembre una exposición con la colección fotográfica ‘Behçet Autoinmune’ que se compone de 23 imágenes realizadas por Francisco Tamayo. En esta muestra también se exhiben cinco piezas de atrezzo utilizadas para la realización de la serie fotográfica.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán destaca el gran trabajo fotográfico realizado por Francisco Tamayo, un artista nacido en Huércal Overa que “tiene una carrera jalonada de éxitos, con muchos premios”. Guzmán apunta que “tenemos que agradecer que Tamayo muestre esta interesante exposición en torno al Síndrome de Behçet, ya que de alguna manera sirve para visibilizar esta enfermedad denominada como poco frecuente”.



El síndrome de Behçet, conocida también como enfermedad de ‘la ruta de la seda’, es una afección reumática crónica degenerativa y autoinmune en donde el propio sistema inmunitario ataca a los capilares, provocando la inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis).



Esta patología puede afectar a casi cualquier parte del organismo (distribución generalizada o sistemática) y está catalogada como una enfermedad rara. El origen es desconocido, aunque se cree que aparece en personas genéticamente predispuestas y que se ven expuestas a algún agente externo, probablemente una infección. La enfermedad no es contagiosa.



“Rara es la expresión de la gente al escuchar su nombre. Raro es, intentar entender el proceso que lo desencadena. Raro es, adaptarse al Tic-tac del reloj, sin saber que síntomas van a tomar el control de la vida. De esa rareza particular surge esta colección de imágenes de la evolución o involución que ha generado y que genera en mi día a día, en mi vida, en todo mi entorno más cercano”, apunta el autor de las imágenes, Francisco Tamayo.



Francisco Tamayo nació el 7 de septiembre de 1976 en Huércal Overa. Fotógrafo autodidacta desde 1997 cuando se compra su primera réflex. “Empiezo a fotografiar todo mi entorno, fiestas de amigos, Semana Santa, viajes de vacaciones, etc. y empiezo a sentir la necesidad de dar un paso más”, sostiene.



La exposición de Francisco Tamayo en la Galería Alfareros (Calle Rambla Alfareros, nº 21) de Diputación se puede visitar hasta el próximo 15 de septiembre de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas.