Sucesos Fraude a la Seguridad Social que supera los 137.000 euros en Almería miércoles 16 de junio de 2021 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hay diez personas detenidas, acusadas de los delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a diez personas, por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social. Ha sido investigada una empresa del ramo de establecimiento de bebidas por defraudar 137.467,52 euros al Erario Público, mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones. Entre los implicados se encuentran el testaferro de la mercantil, y las 9 personas que colaboraron para la materialización de los delitos.



La investigación policial puso de manifiesto una trama que habría utilizado una empresa aparente y carente de actividad real, constituida y utilizada de manera instrumental, para permitir el acceso indebido al disfrute de prestaciones públicas, mediante la simulación de la contratación laboral de varias personas dadas de alta como trabajadores.



Las sospechas plasmadas en el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, fueron confirmadas por la Policía Nacional en Almería, al comprobar como la empresa no acreditaba ni actividad, ni registro de facturación, pudiendo tratarse entonces de una empresa ficticia.



Los investigadores comprobaron cómo a través de la empresa fantasma, se realizaron falsas contrataciones de trabajadores, con la única finalidad de cumplir con los requisitos mínimos de cotización y situación legal de desempleo, y así acceder los detenidos a prestaciones o ayudas fraudulentas por parte de la Administración.



137.000 euros defraudados

La documentación incorporada en el atestado policial, probaba como la sociedad investigada nunca llegó a hacer efectivas las cuotas obreras y patronales correspondientes a su inicio de actividad en el Régimen General de la Seguridad Social, más concretamente en el ramo de establecimientos de bebidas.



Sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social sí estaba cubriendo las contingencias comunes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, y formación profesional de los detenidos.



Ello genero un perjuicio económico que ascendió a la cantidad de 137.467,57 euros, de los cuáles 70.933,35 euros proceden de los impagos de las cuotas de seguros sociales de trabajadores, y 7.723,46 euros por el impago de los seguros sociales del empresario al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos –R.E.T.A.-



La defraudación también alcanzó al Servicio Público de Empleo Estatal –S.E.P.E- en 58.810,76 euros, al haber cobrado los detenidos prestaciones o subsidios indebidos por incapacidades temporales y desempleo.





Testaferro embaucado

La Policía Nacional descubrió que quien figuraba como empresario autónomo y administrador único de la mercantil investigada, y sobre quien recaían todas las deudas, se trataba de un “testaferro”, al cual habían engañado aprovechándose de la situación en la que se encontraba por problemas de alcoholismo, y viviendo en la indigencia.





Falsedad documental y fraude a la Seguridad Social

Junto con el anterior, la Policía Nacional ha detenido a las tres personas que realmente se aprovecharon del fraude en beneficio propio, y fueron los ideólogos de la trama desmantelada. Los cuatro detenidos residentes en Almería y Roquetas de Mar, están acusados de los delitos de fraude a la Seguridad Social y Falsedad Documental.



Por su parte, los otros seis detenidos residentes en El Ejido, Níjar y Sevilla, están acusados de fraude a la acción protectora de la Seguridad Social, al haber percibido prestaciones sociales fraudulentas simulando relaciones laborales con la empresa investigada.





Convenio de colaboración

La operación "Montaditos" está enmarcada en el Convenio de Colaboración entre los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, y del Interior, del mes abril del año 2013, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.



La operación "Montaditos" está enmarcada en el Convenio de Colaboración entre los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, y del Interior, del mes abril del año 2013, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales -U.C.R.I.F.- de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería.

