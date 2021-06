Deportes Doblete para el nadador Carlos Tejada miércoles 16 de junio de 2021 , 12:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Bronce en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas de Feddi, con la selección Canaria y bronce en el Campeonato de Andalucía máster con su club el Bahía de Almeria.





Al nadador almeriense Carlos Tejada se le han acumulado las competiciones a lo largo de la semana pasada, ya que, su vuelta a las piscinas le ha supuesto participar desde el día 10 al 12 de junio en el Campeonato de España por Autonomías de Feddi en Cádiz con la selección de Canarias y los días 12 y 13 de junio en el Campeonato de Andalucía Máster con su club el Bahía de Almería.



Por lo tanto la vuelta del deportista a la competición después de estar varios meses sin poder competir a resultas de una operación, le ha supuesto hacer doblete, aunque según palabras del nadador “ le ha merecido el esfuerzo y volver a nadar y reencontrarme con muchos amigos nadadores que hacía más de un año que no los veía”.



En el campeonato de España de Feddi, con el que participaba con la selección de Canarías, le fue francamente bien, ya que, su equipo logró la medalla de bronce al ocupar la tercera posición en el campeonato. Consiguiendo dos terceras posiciones en los relevos de 4x10 estilos y libres, una 4ª posición en los 400 libres a tan solo 25 centésimas del bronce, más una 7ª en los 50 libres y dos 8ª en los 50 y 100 espalda. El nadador está muy satisfecho de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el año complicado por el que ha pasado y la escasa carga de entrenamientos que ha realizado. El almeriense agradece al seleccionador canario Fernando Sosa, que haya contando con él para esta competición.



Nada más terminar el sábado la competición en Cádiz al final de la mañana, se desplazó a Palma del Rio, donde se iba a celebrar el Campeonato de Andalucía Máster y donde iba a competir con 47 nadadores más de su club el Bahía de Almería. El almeriense pese al cansancio acumulado volvió a demostrar en esta ocasión en una competición con nadadores sin discapacidad, que sigue recuperando su estado de forma. El sábado por la tarde nadó los 50 libres con la misma marca de Cádiz, 0.32.06 lo que le supuso ocupar la quinta posición en su categoría. Ya el domingo por la mañana, compitió en la prueba de los 200 libres, donde se quedó primero en su serie con una marca de 2.32. 45 y quinto en la general. Tirándose luego a los 50 espalda, ocupando también la quinta posición en su categoría. Al final de la jornada llegó la gran alegría para el club, ya que, consiguieron subirse al podiun y colgarse la medalla de bronce. Por lo que el almeriense logro cerrar una semana con doblete en competiciones y con excelentes resultados.



El nadador muy animado con la vuelta a la competición, preparará ya, junto con el resto de nadadores de Depoadap, su participación en el Campeonato de Andalucía de Natación de Fanddi, que se celebrará el próximo fin de semana en Dos Hermanas( Sevilla). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

