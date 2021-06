Capital García Lorca pone en valor una Policía Local “cada vez más formada en violencia de género” martes 15 de junio de 2021 , 15:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejal de Seguridad y Movilidad ha inaugurado unas jornadas de Formación en Violencia de Género que, de forma presencial y virtual, siguen 40 agentes de policías locales de Almería y otros municipios



La concejal delegada del área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha destacado la importancia de una Policía Local “cada vez más formada de cara a prevenir, detectar y erradicar la violencia de género”. Así lo ha puesto en valor en la inauguración de las jornadas ‘Formación en Violencia de Género’ que, desde este martes y hasta el viernes 18, se desarrollan en el salón de actos de la Jefatura de Policía Local de Almería y siguen (de forma presencial y también a través de modalidad virtual) casi cuarenta policías de la capital y también de otros municipios de la provincia.



Las jornadas se dividen en tres áreas formativas: social, jurídica y también policial, explica la intendente Carmen López, que señala cómo Policía Local de Almería cuenta con un grupo de protección integrado por tres agentes y un mando que atienden las emergencias sobre violencia de género. Emergencias que, de media, suman una decena al mes y que entran en Policía Local a través del teléfono 092 o del 112.



Los policías en formación se acercan en estas jornadas a la víctima, a sus derechos y recursos, pero también a la violencia ejercida a través de las redes sociales, a la legislación vigente, a los delitos relativos a violencia de género, los de quebrantamiento de condena, a las órdenes de protección y a la asistencia y el tratamiento policial, propiamente dicho, con mujeres maltratadas. Asimismo, se ofrece formación de grupos específicos para la prevención, intervención y protección de víctimas, formación sobre el protocolo de actuación en caso de violencia de género y sobre valoración policial del riesgo de las víctimas.





Formación continuada

Se trata de unas jornadas, explica la concejal, a las que se sumarán otras, dado que el área tiene clara la necesidad de seguir formando a los profesionales para afrontar los casos de violencia de género. Se trata de formación, en algunos casos solicitada por los policías, y que se centra no sólo en la actuación policial propiamente dicha, sino también en la vertiente más social, en el ámbito jurídico y psicológico, completa Carmen López.



La formación, impartida a través de la Escuela de Policía Local de Almería, cuenta entre los ponentes con la jefa de la Unidad Contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Raquel Contreras, con letradas del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Encarnación García y Miriam de la Torre, con la experiencia de grupos específicos contra la violencia de género en ayuntamientos como Valencia o Almonte (Huelva), con la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Almería, Soledad Balaguer, con la fiscal en violencia de género en Almería, Marta Brea, o con la psicóloga del SAVA, Laura Fernández Ramos.



Imparten ponencias sobre asistencia e intervención policial y sobre la violencia de género en redes sociales, Luis Iglesias Benavides, subinspector UFAM de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Almería, y Manuel Fernández Garrido, jefe del Grupo III (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) Brigada Provincial de Policía Judicial del CNP de Almería.



Son, en definitiva, unas jornadas "completas y diversas" que abordan la violencia de género desde distintas perspectivas siempre con el objetivo de que los policías locales "cuenten con la mejor formación" para abordar este tipo de violencia que, en España, se ha cobrado en lo que va de año un total de 19 víctimas mortales, ha recordado García Lorca.

