Almería Ampliar Ginés Valera: "La sensibilidad de los políticos con el patrimonio ahora es distinta" jueves 18 de febrero de 2021 , 08:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ginés Valera es miembro del Instituto de Estudios Almerienses, y un gran aficionado al senderismo urbano, que le permite descubrir y redescubrir detalles de la Almería del pasado. Valera, muy interesado en el patrimonio, detalla en esta entrevista las posibles rutas de senderismo que cualquier almeriense puede hacer una mañana de fin de semana para ver desde una fundición a una cruz templaria, sin olvidar los paisajes que se divisan desde algunos puntos estratégicos de la ciudad. En la actualidad intenta que algunas de esas rutas se "institucionalicen" para que las administraciones las utilicen como punto de atracción turística. En ese sentido detalla que "antes había más tiburones" y ahora ha cambiado la sensibilidad de los políticos respecto al patrimonio. También da su opinión sobre algunas intervenciones urbanísticas que han resultado polémicas en los últimos años, desde el derribo del edificio Trino -símbolo de una època de desarrollismo-, al desmontaje del "Toblerone", o el uso del acero corten en las murallas de la Alcazaba. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.