Capital Gobierno de España y Ayuntamiento de Almería amplían el Paseo Marítimo miércoles 10 de agosto de 2022 , 14:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos han consistido en la apertura de un tramo de 470 metros de Paseo Marítimo, justo hasta el cauce del río Andarax El subdelegado suplente, Juan Ramón Fernández, y la alcaldesa de Almería en funciones, María del Mar Vázquez, han realizado esta mañana la apertura simbólica del nuevo tramo del Paseo Marítimo, un acto en el que han estado acompañados por distintos miembros de la corporación municipal y por el jefe provincial de Costas. El proyecto de ampliación, cofinanciado entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Almería, ha tenido un coste final de 2.560.000 euros. Las obras se reiniciaron en mayo del año pasado y han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa, una vez que quedó resuelto el contrato con la primera adjudicataria de las obras. El pasado 6 de junio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y el entonces alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco, realizaron una visita técnica a la zona, cuyos trabajos estaban a punto de finalizar en aquel momento. Tras culminar los distintos trámites administrativos, entre ellos la recepción de las obras por parte de la Intervención General del Estado, la transferencia de la instalación al Ayuntamiento de Almería y la contratación, por parte del consistorio, de los servicios de electricidad, desde este lunes la ampliación del Paseo Marítimo ya se podía poner a disposición de los ciudadanos. “Este nuevo tramo permite llegar hasta el cauce del río Andarax. El Gobierno de España ha cumplido su compromiso y estamos ante la realidad que hoy presentamos a los almerienses”, ha señalado Juan Ramón Fernández, subdelegado suplente. Por su parte, la alcaldesa de Almería en funciones, María del Mar Vázquez, ha felicitado que en el día de hoy quede abierto al uso ciudadano el nuevo tramo de ampliación del Paseo Marítimo, una obra enmarcada dentro de los planes municipales de mejora del frente litoral y como parte de las actuaciones contenidas en el Plan Integral ‘A Mar Abierto’. Como parte de actuación de todo punto “estratégica”, que amplía el Paseo Marítimo hasta los 3,5 km de longitud, desde el Cable Inglés hasta la desembocadura del Andarax, ha querido Vázquez además significar “la puesta en valor de una nueva zona de ocio y lúdica que acompaña esta ampliación y que vendrá ahora a completarse con las obras de mejora paisajística del Delta del Andarax y en un futuro con la conexión entre los paseos Marítimo y Ribera”. En este sentido ha querido destacar la “necesaria” colaboración institucional para la culminación de este y otros proyectos en el objetivo de seguir mejorando la ciudad. Respecto a este punto, Fernández Imbernón ha recordado que el pasado 20 de julio finalizó la fecha de licitación de la redacción del proyecto de la pasarela sobre el río Andarax y que ahora se está en la fase de adjudicación del proyecto. La redacción del proyecto de la futura pasarela cuenta con un importe de 143.243,97 euros. Cuando ésta esté terminada –el proyecto estará cofinanciado igualmente entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Almería-, los viandantes podrán recorrer, sin interrupción y en doble sentido, los siete kilómetros que separan el Cable Inglés del campus universitario. Ampliación del Paseo Marítimo Los trabajos desarrollados desde mayo del año pasado han consistido en la prolongación del Paseo Marítimo peatonal y carril bici, con una longitud de 470 metros, así como la recuperación, como playa urbana, de una franja litoral de una anchura entre los 50 y los 200 metros. Las obras han incluido, además, una zona de aparcamientos con 126 plazas, seis de ellas para movilidad reducida, 660 metros lineales de carril bici, 2.000 m2 de espacio para juegos infantiles y una plaza mirador sobre la bahía. En la zona, con una superficie ajardinada de 10.000 metros cuadrados, se han instalado 149 palmeras y 2.000 m2 de parterres con numerosas plantas de ambiente marino con las que se quiere frenar la presencia de especies invasoras. El proyecto incorpora también la instalación de 73 farolas, 56 balizas en el carril bici, proyectores leds en los aparcamientos, 56 bancos, 35 papeleras, 18 aparcabicis y 4 duchas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

