Deportes Ampliar Goleada de Inagroup Mabe El Ejido Futsal al Cádiz FSF lunes 14 de noviembre de 2022 , 07:21h Las celestes se impusieron en casa 11-2 al equipo gaditano y consiguen subir posiciones y acercarse a puestos de play off Goleada de Inagroup Mabe El Ejido Futal ante el Cádiz FSF en el Pabellón de Deportes de Santa María del Águila, que se impuso 11-2 en un partido que, sin embargo, en la primera parte no fue tan plácido como el marcador puede reflejar. El equipo celeste arrancó bien el partido, consciente de que era una buena oportunidad para seguir sumando en Liga y poder volver a acercarse a la zona de play off. Las de Rubén Roncero consiguieron adelantarse en el marcador con tantos prácticamente consecutivos de Ángela y Paula García, antes de llegar al ecuador de la primera parte. Pero, pese a que las celestes tenían el partido controlado, las gaditanas supieron aprovechar un rechace para acortar distancias y llevar el partido a la media parte con un ajustado 2-1 que lo dejaba todo abierto. "En la segunda parte y tras hablar en el descanso salimos conscientes de poner una marcha más y fruto de ello fueron llegando los goles hasta el definitivo 11-2", incidía el técnico Rubén Roncero tras el partido. Y así fue, porque tras conseguir hacerse con el control del balón, las celestes mostraron una gran efectividad en sus lanzamientos. Ángela por dos veces y también Paula García conseguían poner el 5-1 en el marcador en el minuto 25 de juego. Un resultado que ya dejaba prácticamente sentenciado el partido y daba tranquilidad al juego. En el 35 Estefy se sumaba a la lista de goleadoras haciendo el 6-1. Gádor por dos veces, Natalia, Laura también sumaban goles a su cuenta particular, mientras que la goleadora de la tarde fue Ángela con cuatro dianas. 11 INAGROUP MABE EL EJIDO FUTSAL: Paula Escobar, Marina, Ángela, Rosa y Paula García. También jugaron Gádor, Estefy, Laura, Natalia, Sandra Fortes y Nicu. 2 CÁDIZ FSF: Sandra, Andrea, Marta, Carlota, María José. También jugaron Nati, Ainhoa, María, Paola y Aurora. GOLES: 1-0 (8') Ángela; 2-0 (9') Paula García; 2-1 (15') Carlota; 3-1 (23') Ángela; 4-1 (24') Paula García; 5-1 (25') Ángela; 6-1 (33') Estefy; 6-2 (36') María; 7-2 (36') Gádor; 8-2 (37') Ángela; 9-2 (37') Natalia; 10-2 (38') Laura; 11-2 (39') Gádor. ÁRBITROS: Claudio Hiticas e Ismael Moya. Mes José Antonio Raya.

