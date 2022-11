Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Importantísima victoria de Inagroup El Ejido Futsal en Martorell lunes 14 de noviembre de 2022 , 07:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los de José Escrich se impusieron 1-7 al equipo catalán con goles de Armando, Chus, Pipi y Manolo Importantísima victoria de Inagroup El Ejido Futsal ante Sala 5 Martorell en la tarde de ayer por un contundente resultado de 1-7 que permite a los celestes escalar un par de puestos en la clasificación, para situarse noveno, con 12 puntos, y a cuatro de los puestos de play off de ascenso. El encuentro comenzó con dos equipos que se jugaban mucho, los celestes necesitaban puntuar después de pinchar en casa y los maños también llegaban al encuentro tras una semana dura, por lo que el inicio del partido fue con dos equipo con defensas altas y fuertes, lo que generaba muchas imprecisiones para salir jugando. Pese a ello, los de José Escrich llevaban mucho peligro en las jugadas a balón parado, con las que generaron muchas ocasiones de gol. El primer tanto del partido no llegaría hasta mediada la primera parte, en una jugada aislada de Motos que transformaba Armando, mientras que el segundo gol fue obra de Chus al filo del descanso en un balón parado que le daba cierta ventaja a los celestes al descanso y que les insuflaba ánimos renovados. En la segunda mitad, el equipo ejidense volvía a conseguir ver puerta a los tres minutos para llevar el partido hasta el 0-3 y romper el partido. Los locales apostaban entonces por sacar el juego de cinco, pero los de José Escrich supieron defender bien y aprovechar las dos priemras ocasiones de que dispuso para ampliar el marcador hasta el 0-5, con tantos de Armando, que hacía su doblete, y del portero Manolo. Y pese a que Martorell consiguió marcar en el 32 el 1-5, los celestes supieron tener paciencia, esperar a que pasara el tiempo, sintiéndose cómodo en el encuentro, para terminar imponiéndose por 1-7, con dos tantos más de Pipi y Chus. "Los chavales hicieron un desgaste brutal, por las ganas de querer ganar el partido. Al final tres puntos importantísimo que nos dan un poco de confianza", señalaba tras el encuentro el técnico celeste José Escrich, quien subrayó que afrontaban el partido con dos bajas, ya que a la de Nacho Gil por sanción se sumó la de Juan Emilio que finalmente no pudo disputar el partido por las molestias en la rodilla. Ahora, casi sin tiempo para el descanso, el equipo tendrá que preparar mañana el encuentro de Copa del Rey frente a Movistar Inter Futsal que tendrá lugar el martes a las 20.30 horas en el Pabellón de Deportes de El Ejido. "Vamos a ver cómo se encuentra el grupo tras el partido, porque el martes es un día para disfrutar nosotros, disfrutar la afición, el club, un día de fiesta para disfrutarlo y con muchas ganas, a ver si somos capaces de dar una alegría más", afirmaba José Escrich. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

