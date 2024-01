Góngora cuestiona el mérito del PSOE por obras hídricas actuales

viernes 26 de enero de 2024 , 11:59h

El alcalde de El Ejido insta a cumplir con el plan hidrológico y realizar inversiones para evitar problemas futuros en el suministro

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha respondido al concejal socialista José Miguel Alarcón, que le había reprochado la falta de inversiones en materia de agua en la comarca. Góngora ha defendido la gestión del actual Gobierno andaluz, que ha destinado fondos a la reutilización del agua y a la ampliación de la desaladora de 30 a 40 hectómetros cúbicos, que debería haberse completado el año pasado.

Góngora ha criticado al PSOE y a ACUAMED, la empresa pública encargada de las infraestructuras hidráulicas, por no haber cumplido con sus obligaciones en el pasado. Según el alcalde, ni la Junta de Andalucía ni ACUAMED realizaron las infraestructuras necesarias para conectar y abastecer de agua desalada a todos los núcleos de la comarca, a pesar de contar con fondos europeos para ello. "No hicieron nada. Como tenía un carácter finalista, no pudieron utilizar esos fondos en otras áreas, de lo contrario, los habrían gastado", ha afirmado.

El alcalde ha cuestionado también el mérito que el PSOE quiere atribuirse por las obras que se están realizando actualmente, cuando en realidad no hizo nada durante su mandato en el Gobierno central. "Es sorprendente que ahora el PSOE quiera atribuirse el mérito de estas obras, cuando en realidad no hicieron nada durante su mandato. Además, dudo que, de seguir gobernando, hubieran asignado fondos para proyectos de saneamiento y abastecimiento", ha dicho.

Góngora ha reconocido que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha ampliado el objeto de las obras, pero ha aclarado que la financiación de la nueva depuradora y otras infraestructuras recae en el actual Gobierno andaluz, no en el anterior. "Es preocupante que, a pesar de recaudar fondos, el Gobierno anterior no haya realizado inversiones significativas. La ampliación de la desaladora debería haberse completado el año pasado, pero se pospuso con los presupuestos estatales", ha explicado. “La actual negociación con los catalanes y otros temas podrían afectar la realización de importantes proyectos en la región. Es fundamental cumplir con el plan hidrológico aprobado este verano y realizar inversiones en nuevas desaladoras, aprovechamiento del acuífero superior y reutilización del agua para evitar problemas futuros con el suministro de agua en la comarca” destacó.

