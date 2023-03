Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Gracias, D. Ramón Rafael Sanmartín x https://www.facebook.com/rafael.sanmartin.39 Más artículos de este autor Por jueves 23 de marzo de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Permítase, pese a todo, mantenerle el tratamiento por lo que fue, por su doctorado y, en especial más que nada, por su edad que le ha llevado a la situación senil de olvidar su propia doctrina, como le han recordado sus alumnos. Sus alumnos, sus lectores y sus seguidores, que los tuvo, y los tiene aunque se haya empeñado en perderlos. Serán cosas de la edad. Deben ser. Gracias, repítase, por habernos recordado lo que ya sabíamos, que por eso, por sabido, no era necesario recordar, serán cosas de la edad, D. Ramón, con lo que usted fue. Recuérdense, por citar sólo dos obras suyas, “Los monopolios en España” publicado por la editorial Zyx y “La lucha contra los monopolios”, que le editó Planeta. Dos recuerdos, dos reliquias, una lástima, porque esos libros y otros —sus clases, sus artículos, sus intervenciones públicas— mantienen la memoria mejor que usted, necesitado de recordar pero más aún de un caldo calentito, de una mantita y una buena almohada, antes que el martirio a que ha sido vilmente sometido por el abascalismo, sus ocasionales, extraños y recientes compañeros de viaje, al final de un fructífero viaje intelectual de ochenta años, lamentablemente roto por rodearse de ciertas amistades de ese calibre. Gracias, D. Ramón porque, a pesar de haber intentado perpetuar, de la mano de sus actuales compañeros de campaña, aquella dictadura que antaño combatió, para hacernos retroceder a todos —no sólo a usted— ochenta años, a pesar de todo, nos ha hecho recordar lo que ya sabíamos, que por eso no hacía falta recordarlo. No era necesario recordarlo, pero ha sido útil para que su ocasional jefe pueda escupir tantas mentiras como ha soltado en su presentación como candidato. ¡Qué pena de candidato! ¡cuántos votos habría podido cosechar en sus pasados tiempos de lucidez! Pero ha venido a recordarnos lo que ya sabíamos. Y no era necesario. No era necesario porque, después de las alternancias de dos partidos afortunadamente rota, sabemos muy bien que en cuanto cambiaran un poco las circunstancias y porcentajes, y con ello la correlación de fuerzas políticas, los del capullo volverán serviles a cumplimentar sus compromisos con el gran capitalismo europeo —sobre todo alemán— y americano. Porque sólo quienes buscan una involución regresiva de la política europea con la pérdida de derechos obtenidos en años y siglos ya de lucha, son capaces de negar que la actual coalición ha traído el gobierno con mayor dosis de sensibilidad social de todos, desde la República. Seguimos necesitando más sensibilidad social, D. Ramón, no involución para volver a los años de las chabolas. Y de los aparentes contrarios, teatrillo para mantener el binomio, ¿qué se puede esperar? Ya no podrán suprimir más derechos que los intentados eliminar desde la oposición. Así que, D. Ramón, muchas gracias por el esfuerzo por apuntalar a este gobierno, aunque no haya sido esa su intención, pero se lo podía haber ahorrado; pero ya conocemos el pie de que cojea cada cual y quien todavía no se haya dado cuenta, ya no va a notarlo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael Sanmartín Estudió Filosofía y Marketing y es especialista en Historia. Ha trabajado en prensa, radio y TV. Obtuvo el premio 'Temas' de relato corto por El Puente (1988), así como el '28-F' (2001), por La serie La Andalucía de la Transición, emitida por Canal Sur Televisión. De su producción literaria cabe destacar: El País que Nunca Existió (1977), El Color del Cristal, novela (2001), La Importancia de un Hombre Normal, que narra la biografía de Blas Infante, (2003), Historia de Andalucía Para Jóvenes (2005), Grandes Infamias (2006) y De Aquellos Polvos... La Autonomía y sus orígenes históricos (2011) Para el autor "la Historia es el espejo donde podemos vernos y conocernos, aunque, como está escrita por los vencedores, debe analizarse con espíritu crítico para poder interpretarla". 138 artículos https://www.facebook.com/rafael.sanmartin.39 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)