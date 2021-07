Deportes Gran campeonato de Andalucía Alevín del Club Natación Almería lunes 05 de julio de 2021 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los alevines del Club vuelven con tres campeones de Andalucía y un cuarto puesto por equipos





El Club Natación Almería se dio cita en Dos Hermanas del 25 al 27 de junio con otros 50 clubes de Andalucía para un total de 474 nadadores de los mejores de Andalucía. Si el Club Natación Almería ya estuvo a un gran nivel en invierno, en este caso, difícilmente se les puede pedir más a los 16 nadadores del Club Natación Almería.



En esta ocasión, el club capitalino volvió de tierras sevillanas con tres campeones de Andalucía. Juan Benavides se proclamó campeón de Andalucía en 200 m libres, además redondeó su gran actuación con un subcampeonato en 400 m libres y un bronce en 1500 libres. Boris Pérez se proclamó campeón de Andalucía en 100 m braza que redondeó con un 7º puesto en 200 m braza. Y Elena Baca doble campeona de Andalucía en 800 m braza y 200 m estilos, y subcampeona de Andalucía en 400 m estilos. Además, Alejandro Mingyuse proclamó subcampeón de Andalucía en 1500 m libres, y además se colgó dos bronces en 100 m espalda y 200 m espalda.



Gran fin de semana también para Ainhoa Pedrosa que estuvo luchando todo el fin de semana por las medallas con un 4º puesto en 200 m braza, 4º en 400 m estilos, 6º en 100 m braza y 9º en 200 m estilos. También destacaron Adrián Ferre 10º en 200 m braza y 9º en 100 m libres, Bryan López 6º en 1500 m libres, Fernando García 9º en 200 m espalda, Daniel Alonso 9º en 400 m libres y Alicia Baca 6º en 100 m braza.



El gran nivel de todo el equipo se vio reflejado en los relevos quedando entre los primeros tanto en los relevos masculinos como femenino. El relevo masculino quedó 8º en 4x200 m libros, 9º en 4x100 m libres y 6º en 4x100 m estilos. Por parte femenina obtuvieron un 6º puesto en 4x100 m libres, 7º en 4x200 m libres y 4º puesto rozando las medallas en 4x100 m estilos.



Todos los nadadores del club funcionaron como un gran equipo mejorando sus tiempos y puntuando lo máximo posible hasta alcanzar un gran 4º puesto en la clasificación por equipos.



Desde el Club Natación Almería no pueden sentirse más orgullosos del comportamiento y prestaciones de todos los chicos del equipo alevín. Sorprende notablemente la forma de entrenar y de competir de todos ellos que está llevando al club a situarse entre los mejores de Andalucía.

