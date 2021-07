Greenpeace pregunta al TSJA si el alcalde de Carboneras incumple una sentencia

lunes 26 de julio de 2021 , 16:47h

Referente al hotel ilegal del Algarrobico

Tras conocer la última sentencia sobre el hotel ilegal de El Algarrobico del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Greenpeace ha presentado un escrito ante este mismo Tribunal solicitando que se investigue si el Alcalde de Carboneras ha podido cometer un posible delito de desobediencia al no haber publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería la modificación de las normas urbanísticas que acordó el TSJA el 18 de julio de 2018. La sentencia obligaba al Ayuntamiento a modificar el PGOU en lo referente al sector ST1, conocido como El Algarrobico, para declararlo como no urbanizable y establecer la línea de demarcación de costas en 100 metros. Para ser efectivos, dichos cambios debían ser publicados en el B.O.P.



“El Ayuntamiento de Carboneras ha tenido tres años para cumplir la sentencia del TSJA que declara los terrenos de El Algarrobico como no urbanizables, pero ha decidido ignorar a la justicia. Desde Greenpeace hemos pedido que responda por ello. Es inaceptable que la mayor aberración urbanística de la costa española siga en pie porque los políticos hayan desobedecido a los tribunales”, ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.