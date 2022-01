Economía Grupo Lucas lleva la economía circular al compostaje jueves 13 de enero de 2022 , 09:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuando una empresa acumula una experiencia de medio siglo es, sin lugar a dudas porque ha mantenido unos altos niveles de excelencia en su tarea, pero además porque ha ido sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos en cada momento. Partir de la producción y la comercialización agrícola, y ser ahora referente en el compostaje es algo que se solo está al alcance del Grupo Lucas, creado allá por 1970 por Manuel Lucas, y que ya en 2020 contaba con 60.000 m2 de semillero, con 2.500 hectáreas de cultivo, y una plantilla de cerca de 500 trabajadores. En la actualidad, al frente de la empresa familiar ubicada en la pedanía de Raal (Murcia), están los hijos de Manuel, que han dado un paso más entrando en el negocio de la producción de compostaje, siendo ésta una forma de avanzar en lo que ha venido en denominarse “economía circular”, o lo que es lo mismo, el aprovechamiento de los residuos. Grupo Lucas hace así una apuesta clara y decidida por la sostenibilidad ambiental, convirtiendo los residuos orgánicos en compost, mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en nutrientes que optimicen la fertilidad de los suelos para mejorar de un modo natural la producción agrícola. Es así como se cierra ese ciclo en el que la fruta y verdura que comemos, o incluso la carne (los deshechos que generan los animales en las granjas, por ejemplo) han sido abonadas por residuos igualmente orgánicos, de tal modo que es todo un proceso natural, lo que garantiza una perfecta síntesis biológica. Como esa fertilización se hace con un producto natural, se logra mejorar sus propiedades químicas y biológicas gracias a su contenido de PH neutro, la retención del agua, la compactación del suelo, y una mejor estructura del mismo para el desarrollo de las plantas. Otro de los beneficios del compost es su potencial como un insecticida natural para algunos tipos de plagas. Junto a todo esto, que es una actuación directa, no es menos importante ahondar en otras ventajas medioambientales del compostaje, como la reducción de la huella de carbono al no precisar derivados del petróleo, y de esta forma también se preserva la calidad del aire, al reducir los efectos nocivos de la quema de basuras. La producción de compost por parte de esta compañía cuenta con camiones especializados, que llevan hasta la planta los residuos agropecuarios procedentes de granjas ganaderas y explotaciones agrícolas, posteriormente, se estructuran en pilas y se inicia el proceso de compostaje propiamente dicho. Una vez obtenido el compost, se carga de nuevo en camiones especializados que lo llevan a explotaciones agrícolas que lo utilizarán como abono natural. Las plantas de esta compañía cuentan con dos zonas de compostaje en forma de vaso, con un sistema para desinfectar vehículos a la entrada y a la salida, maquinaria para cargar, descargar y voltear el compost, un embalse para lixiviados impermeabilizado y con un sistema de seguridad y control, una nave para el tratamiento de lixiviados, un sistema de riego autoabastecido para mantener la humedad, y además mantiene un estricto cierre perimetral de todas las instalaciones, así como un sistema de cortavientos a través de árboles. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

