Sucesos La Guardia Civil desmantela un activo punto de venta de drogas en Tabernas jueves 13 de enero de 2022 , 09:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la inspección de la vivienda se intervienen gran cantidad de dosis de cocaína, marihuana, hachís, éxtasis, diferentes medicamentos, dinero en efectivo, una báscula de precisión y una libreta con las anotaciones de las transacciones ilícitas La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, desmantela un activo punto de venta de drogas, interviene gran cantidad de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y detiene a tres personas como autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación al fluido eléctrico en el municipio de Tabernas (Almería). Esta actuación es el resultado de las investigaciones realizadas en el marco de las actividades que desarrolla la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia. Los agentes, gracias a la colaboración ciudadana y a raíz de las distintas labores de investigación e inteligencia básica, sumados a diferentes dispositivos de vigilancia, tienen conocimiento de la existencia de un activo punto de venta de droga en un cortijo ocupado del término municipal de tabernas (Almería). Los investigadores determinan la identidad de los ocupantes del cortijo, de igual manera, durante las vigilancias, identifican a varias personas que se acercan al mismo para comprar droga, por lo que además de intervenirles diversas sustancias estupefacientes se formulan 20 denuncias administrativas por tenencias de drogas. Durante la correspondiente inspección y registro de la vivienda ocupada, los agentes comprueban que se encuentra enganchada de forma fraudulenta a la red de fluido electico y habilitada para la venta de droga, interviniendo 22 gramos de cocaína, entre los que se encuentran 32 dosis ya envasadas y listas para su distribución, 6 pastillas de estasis, 140 gramos de hachís (12 dosis preparadas), 15 gramos de marihuana (4 dosis preparadas), una báscula de precisión, una libreta con anotaciones de la actividad ilícita y 735 euros en moneda fraccionada. Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de Almería, desmantela un activo punto de venta de droga, interviene gran cantidad de sustancias estupefacientes, neutraliza un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico y detiene a tres personas como autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación al fluido eléctrico. Las diligencias y los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia del partido judicial de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

