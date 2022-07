Capital Ampliar Grupo Novaschool asume la deuda de Liceo Erasmus con el Ayuntamiento viernes 15 de julio de 2022 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo concesionario asume los compromisos del pago del total de la deuda al Ayuntamiento y su proyecto educativo viene a garantizar la continuidad del colegio así como la ampliación de sus actuales instalaciones La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy autorizar la cesión de la concesión demanial para la construcción y explotación de un centro docente en Almería, adjudicada a Liceo Erasmus S.L. en diciembre de 2012, por un periodo de 50 años, para que en lo sucesivo sean ostentados por la mercantil Escuela de Alto Rendimiento Novaschool, S.L, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían a Liceo Erasmus, incluyendo la deuda acumulada. Este acuerdo viene a resolver favorablemente, para los intereses municipales y al objeto de la concesión, además de en el interés particular de las familias y alumnos que cursan actualmente sus estudios es este centro, la situación derivada de la declaración de concurso de acreedores de la mercantil Liceo Erasmus y la designación de un administrador concursal que llevó al Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a iniciar el procedimiento de revocación de la concesión demanial, suspendido posteriormente a solicitud del propio administrador concursal “por circunstancias de interés público”. Iniciado el procedimiento de transmisión de la concesión conforme a la normativa concursal y acreditadas las condiciones necesarias del cesionario, de solvencia económica y financiera y conforme al pliego que rige esta concesión, se autoriza su cesión incluyendo en las condiciones de la misma y de acuerdo a la oferta presentada por Novaschool, el compromiso de abono de la deuda contraída con el Ayuntamiento de Almería, que asciende a la cantidad total de 715.466,78 euros. Este importe será abonado mediante el pago de 100.000 euros, en el momento de la formalización de la cesión de la concesión demanial en escritura pública, y la cantidad restante, por importe de 615.466,78 euros, mediante aplazamiento a cinco años, con el interés legal que corresponda. En la oferta presentada por Novaschool se realiza la propuesta, entre otras, de ampliación de plazas escolares y líneas así como, a corto plazo, la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de un aulario para secundaria y bachillerato. Adquisición papeleras y bancos Además de lo anterior, en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy se han adjudicado diferentes contratos de suministro de mobiliario urbano, divididos en lotes. Así se ha adjudicado la compra de 36 recolectores selectivos de tres compartimentos a la mercantil Benito Urban S.L.U, por un importe total de 10.636,75 euros. Similares a los que se instalaron el año pasado en la Rambla, estas papeleras para residuo selectivo serán ubicadas en zonas de paso y estancia, como el Paseo Marítimo. Además de lo anterior se ha adjudicado la compra de 130 papeleras para su colocación en la vía pública, en dos lotes, por un importe de 12.871,98 euros y 14.395,37 euros, respectivamente. Ambos lotes se han adjudicado a la empresa ‘Parques y Jardines Fabregas SAU’. El primero de los lotes consta de 60 papeleras del modelo ‘Ibiza’ o similar, mientras que el segundo refiere el suministro de 70 papeleras Modelo ‘Alcazaba’ o similar, además de 39 tapaderas de la papelera Modelo ‘Alcazaba’. A la adquisición de papeleras se suma la compra de 21 bancos, contrato que se ha adjudicado a la empresa Benito Urban S.L.U, por importe total de 3.693,32 euros. En todos los casos, elplazo de entrega de este suministro será de dos meses. Vallado recinto ferial La Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy también las obras de reparación del vallado perimetral del recinto ferial, con una inversión de 36.058 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas. Los trabajos, adjudicados a la empresa Talleres Birlongo, se centrarán en la reparación de vallado existente, recolocando el vallado que se encuentre en buen estado. En aquellos tramos en los que no sea posible o se encuentre caído, se instalará vallado de iguales propiedades geométricas fabricado en acero y de igual color al existente. Los trabajos en este contrato se extenderán también a la sustitución de las dos hojas del portón abatible existente en entrada sur, de las hojas de siete puertas de acceso peatonal del recinto ferial y la sustitución y reparación del mallado de simple torsión ubicado en la cara este del recinto ferial, junto al río Andarax. Fuentes bebedero Se han adjudicado además en esta Junta de Gobierno Local el contrato para el suministro e instalación de ocho fuentes bebedero en el Parque del Andarax, contrato adjudicado a la empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, que supondrá la inversión total de 14.382,64 euros. 