Almería Guardia Civil de Almería y Equinac sueltan una tortuga boba jueves 18 de agosto de 2022 , 17:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El regreso a su medio natural tras su recuperación en instalaciones de Equinac, se ha realizado desde la embarcación "Sierra 39" de la Guardia Civil La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha participado junto a Equinac en la suelta de un ejemplar de tortuga bobas "Caretta caretta" tras su periodo de recuperación. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad de la Guardia Civil para el periodo 2021-2025, el cual ha sido reconocido recientemente en los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, XV edición que otorga el Ministerio de Hacienda y Función Pública dentro de la categoría de Premio a la Innovación en la Gestión Pública. Y la labor permanente que Guardia Civil desarrolla para la protección y defensa del ecosistema en el mar territorial se realiza con distintas alianzas con entidades como Equinac, ONG autorizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en el litoral de la provincia de Almería, y que cuenta con más de veinte años de experiencia velando por la conservación de la fauna marina. El regreso a su medio natural se ha realizado desde la embarcación "Sierra 39" de la Guardia Civil, con personal de la especialidad del Servicio Marítimo, del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) que en el ámbito de sus competencias han acompañado y apoyado el dispositivo que ha finalizado con éxito total. La tortuga boba es una de las especies más grandes en tamaño de las tortugas marinas, llegando en algunas ocasiones a medir hasta 1,2 metros de largo. El ejemplar que se ha devuelto a su medio natural responde al nombre de "Javichu", de 73 centímetros de caparazón, recuperada cuando se encontraba atrapada en una red de pesca (enmalle) en Roquetas de Mar (Almería), por miembros de Protección Civil. Las principales amenazas para esta especie son la existencia de plásticos en el mar, las redes de arrastre, palangres, nasas, etc... Y está incluida en el apéndice I de CITES y en el catálogo español de especies amenazadas como especie vulnerable. La Guardia Civil desarrolla una importante labor en cuando a protección de la naturaleza y en nuestra provincia muy relacionada con la protección de espacios naturales protegidos incluido el medio marítimo, para ello es necesaria la responsabilidad de todos, por lo que se recuerda la necesidad de no manipular a los animales si se hallan varados en la playa, y la necesidad de avisar con urgencia a los teléfonos de emergencias o al 062 para coordinar la intervención que por parte de personal cualificado. Consejos ante varamientos de animales marinos en la playa: Con objeto de evitar mayor sufrimiento a los animales y en su caso posibilitar su recuperación y devolución al medio marino, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y Equinac se facilitan los siguientes consejos que son de gran importancia en todos los casos: - Cuando un cetáceo vara es porque tiene un problema, igualmente ocurre con una tortuga marina. Si lo reintroduces y lo manipulas sin autorización, aparte de incurrir incluso en una infracción administrativa, evitarás que sea atendido por personal especializado. - Los cetáceos y tortugas marinas están protegidos legalmente. No se les puede dañar, molestar, perseguir, manipular, ni reintroducir sin autorización expresa de la administración competente. En el caso de Almería, es Equinac la entidad autorizada para ello por el Ministerio de Transición Ecológica. - En caso de varamiento contactar con 112 o 062 lo más rápido posible. - No reintroducir a los animales, ya que se pueden causar lesiones de mayor entidad. - En caso de captura accidental en actividad pesquera o náutica avisa al 112 para recibir indicaciones respecto a cómo proceder. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.