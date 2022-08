Sucesos Guardia Civil rescata 36 personas en 4 pateras martes 09 de agosto de 2022 , 10:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha rescatado en las últimas horas a un total de 36 personas que se dirigían a Almería en cuatro pateras distintas, según indica en su cuentya de Twitter Héroes del Mar. Así, la primera transportaba cinco varones, tres mujeres y un menor, la segunda a cinco maroquíes y un egipcio, la tercera 10 marroquies. una mujer y un argelino, y la cuatra, ocho varones sirios y uno argelino. La buena climatología está haciendo que sean muchas las personas que desde el norte de África intentan cruzar el Mediterráneo, y que ante el control en la zona del Estrecho, el mar de Alborán esté cada vez más concurrido, y de igual modo, que ahora partan más desde Argelia que desde Marruecos, tras el conflicto abierto con ese país por el tema saharaui. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

