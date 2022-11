Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Guardia Civil y Salvamento Marítimo recupera al pescador fallecido en Las Negras viernes 11 de noviembre de 2022 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La embarcación de pesca “Bahía la Isleta” sufre un vuelco por un golpe de mar cuando faenaba a una milla de la costa de Las Negras (Níjar – Almería). La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en colaboración con Salvamento Marítimo, despliegan un dispositivo de rescate por el vuelco y naufragio de la embarcación “Bahía la Isleta” en la tarde de ayer. Las operaciones de búsqueda y salvamento han estado coordinadas por la Capitanía Marítima de Almería. El Centro Operativo de Comunicaciones de la Guardia Civil en Almería recibe el aviso sobre las 14:00 horas y activa al Servicio Marítimo de la Guardia Civil y al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas que se desplazan al lugar del suceso junto al Helimer 202. Dos de los tripulantes consiguen llegar a nado a la costa, mientras el patrón de la embarcación permanece en el interior de la misma. Salvamento marítimo llega en primer lugar a las coordenadas del naufragio participando que se observa el cuerpo de una persona en el interior de la embarcación. Una vez en el lugar los especialistas valoran las opciones del rescate del patrón de la embarcación que se encuentra a bordo de la misma, ante la posibilidad de que se encuentre aún con vida en la bolsa de aire. Con el apoyo de dos buceadores en superficie, otros dos se sumergen descendiendo desde el helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 202, consiguiendo rescatar el cuerpo sin vida de una persona de 50 años de edad. Dada que la embarcación se encuentra prácticamente sumergida en una zona de profundidad de 30 metros, la escasa estabilidad de la misma, las malas condiciones del mar y el exceso de peso de la embarcación se descarta el reflote de la misma. El fallecido se traslada al puerto de San José donde se inicia el protocolo judicial. Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Almería se instruyen las correspondientes diligencias. Esta misma mañana, la Capitanía Marítima de Almería ha emitido orden para el reflotamiento de la embarcación con el fin de evitar cualquier riesgo relacionado con la seguridad marítima y prevenir la contaminación. Tras el fallecimiento del patrón, será Salvamento Marítimo el que lleve a cabo el reflotamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

