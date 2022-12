Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Guía con preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema de cotización para autónomos jueves 22 de diciembre de 2022 , 07:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A partir del 1 de enero de 2023 comenzará a regir un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, el cual se desplegará durante 3 años y establecerá quince tramos que determinan las cuotas en función de sus rendimientos netos. Este modelo será reemplazado por el definitivo, basado en los ingresos reales, dentro de 9 años. ¿Cómo puedo saber mi cuota? Para calcular la cuota correspondiente con este nuevo sistema, la TGSS ha puesto a disposición un simulador informativo que se encuentra disponible en el portal Importass. Allí también hay información detallada sobre los tramos, las cuotas y los requisitos para cada uno de ellos. Además, se puede obtener asesoramiento personalizado a través de la línea gratuita 900 901 817. Una vez comunique mis rendimientos previstos, ¿la cuota será aplicable durante todo el 2023? Si a lo largo del año 2023 prevés una variación de los rendimientos netos, podrás seleccionar cada dos meses una nueva base de cotización y, por tanto, una nueva cuota adaptada a los mismos con un máximo de seis cambios al año. Esta modificación será efectiva en las siguientes fechas: 1 de marzo de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero.

1 de mayo de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

1 de julio de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

1 de septiembre de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

1 de noviembre de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

1 de enero del año 2024, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. En esta información puedes encontrar el resto de fechas clave del despliegue de este nuevo sistema para 2023 ¿Dónde puedo obtener más información? Puedes encontrar más información sobre el nuevo sistema en la sección de novedades de la web de la Seguridad Social (disponible en este enlace), en la guía sobre el Trabajo Autónomo publicada en el portal [email protected] o en este artículo con preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema de cotización.

Podrás resolver dudas sobre cómo calcular tus rendimientos, cómo comunicarlos, cuáles son los tramos de rendimientos previstos para 2023 y mucho más. Recuerda que encontrarás más información y podrás consultar dudas concretas a través de canal de Twitter de la TGSS (@info_TGSS) y en los teléfonos 901 50 20 50 y 91 541 02 91.

