Guten Morgen Deutschland

Un fin de semana duro, trabajando en sábado, somos los Ángeles custodios que Velamos por vuestra salud, sin nosotros sería una catástrofe el coronavirus ,

“A nosotros siempre nos han llamado ‘los invisibles”, “ hay algunos comentamos que por qué no nos aplauden a nosotros”. Aun así seguiremos trabajando “24 horas al día, 365 días al año”. Pertenezco al grupo de los invisibles: ¿Quién nos limpia la basura? ¿Quién, literalmente, limpia la mierda de nuestras calles? Es una pregunta que se vuelve imperiosa cuando de la limpieza depende la profilaxis que evite el contagio, cuando la limpieza se vuelve, también, una cuestión de vida o muerte



Somos uno de esos sectores imprescindibles, que resulta curioso mencionar cuando todo duerme en la normalidad capitalista, porque deviene invisible a los ojos de la vulgata posmoderna, es el de la limpieza viaria.. No nos engañemos, eso es así todos los días del año, pero solo desde hace un año nos hemos vuelto, dolorosamente, un poco más conscientes de ello. ¿Cómo trabajan los que limpian las calles? ¿En qué situación están? De nuevo, un asunto de clase.



esto ya no sucede; que se han establecido turnos, para que ahora sólo trabaje al mismo tiempo el 50% del personal; que les nos han indicado que tenemos diecisiete minutos para vestirnos con el uniforme en centro de trabajo, y un cuarto de hora para volver a casa , quince minutos para que usar los vestuarios de los cantones. También cuento que ha habido gente con familiares de riesgo en casa que han ido a trabajar; en Alemania tenemos geles y líquido especial , que se usar para desinfectar las calle y para desinfectar los camiones, Se hacer una limpieza exhaustiva dan un bote de desinfectante y los trabajadores lo aplicamos en los sitios “donde piensamos que vamos a tocar”. En horario nocturno se han generalizado los baldeos mixtos (un operario con la manguera y otro en el camión). Las limpiadoras y los limpiadores, pues, combatimos el virus en las calles, muchas veces con medios precarios y con una situación previa de precariedad laboral y vital Nosotros somos los recolectores de residuos patológicos, vamos a los hoteles, Hospitales, Residencias de ancianos que funcionan como centro de aislamiento para enfermos con Covid, hospitales de la Ciudad de Wuppertal ( Alemania) recogiendo residuos hospitalarios. Los llevamos a una planta de tratamiento de residuos patológicos en Wuppertal dónde el covid y otros virus son incinerados para que los residuos puedan ser tratados. La mayoría de los compañeros de trabajo tuvieron coronavirus. Dicen que al igual que los médicos, estamos en la línea de fuego en esta pandemia, si bien somos trabajadores esenciales, reclamamos ser vacunados al igual que los trabajadores de la salud, por la exposición al virus que tiene al mundo de rodillas. José Mateos Mariscal Emigrante nativo de Zamora, y residente en Alemania 48 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)