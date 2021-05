Opinión Qué, cómo y cuándo de la antigua estación Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por lunes 17 de mayo de 2021 , 07:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hace una semana escribía en estas mismas páginas sobre la moción que el Grupo Popular Municipal presentaba al Pleno del mismo lunes instando a Renfe operadora a restablecer las circulaciones ferroviarias anteriores a las restricciones de la etapa COVID, con la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid y el incremento de los servicios a Sevilla, además de promover una campaña publicitaria del tren como alternativa de movilidad y la reimplantación de la tarifa 'Alcazaba' para captar viajeros de cara al verano. La iniciativa fue aprobada por unanimidad. Y lo que hoy nos trae de nuevo también tiene que ver con el ferrocarril, pero ya no en su vertiente dinámica, sino estática. Me refiero a la Antigua Estación, uno de los edificios más bonitos de la capital por su valor patrimonial, pero también simbólico y emocional. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha enviado una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para mantener cuanto antes un encuentro (telemático o presencial) en el que sentar las bases sobre el futuro del edificio tras la rehabilitación a la que está siendo sometido. Queremos conocer si tiene intención de ceder su uso a la ciudad o no. Si el ministro Ábalos tiene previsto culminar la tercera fase de rehabilitación y recuperación de la estación o no. En definitiva, qué va a hacer el Gobierno de España con nuestra estación. Recordarán que existía un compromiso con el anterior Gobierno (PP) para su cesión gratuita, una vez totalmente restaurada, al Ayuntamiento de Almería. ¿Se mantiene en pie con el nuevo gobierno (Psoe)? Creemos que el emblemático edificio debe tener un uso público y, si es posible, cultural. Que se convierta en el mejor escaparate de la ciudad, la mejor entrada posible para los visitantes cuando lleguen a la futura estación del AVE, que quedaría emplazada donde está la actual Intermodal. Confiamos en que la presidenta de Adif atienda lo antes posible el requerimiento del alcalde para conocer cómo y cuándo se va a acometer la tercera y última fase de la restauración de la Antigua Estación de Ferrocarril de Almería y qué planes tienen para una joya del año 1893, ejemplo de la arquitectura del hierro y del cristal (arquitectura industrial), que lleva veinte años en desuso, muchos de ellos, desgraciadamente, abandonada. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 53 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)