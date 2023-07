Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Ha ganado la verdad Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 31 de julio de 2023 , 08:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una mayoría progresista decidió con su voto el pasado domingo continuar con el progreso que ha supuesto para España el gobierno de Pedro Sánchez, castigando a la misma vez en las urnas a todos los que se han dedicado a mentir de manera ruin desde el primer minuto de esta pasada legislatura. La campaña de desprestigio montada sobre una montaña de falsedades contra el Ejecutivo de progreso durante estos años ha sido absolutamente delirante. A pesar de las cifras sobre el buen momento de nuestra economía y de los datos que han ido ofreciendo los organismos internacionales, nada ha parado a esa derecha ‘trumpista’ que nunca ha reconocido ni un solo logro a Pedro Sánchez y que ha preferido instalarse en el ‘cuanto peor, mejor’. Sin embargo, la verdad siempre acaba imponiéndose. Dos días después de las elecciones, el FMI mejoraba la previsión de crecimiento para España hasta el 2,5% en 2023. Este dato viene a refrendar que nuestro país tendrá el crecimiento más alto de las principales economías avanzadas y que nuestro PIB casi triplicará este año el estimado para la zona euro. Además, la EPA que se ha publicado esta misma semana arroja datos extraordinarios: aumenta la población activa, que ya presenta máximos históricos, y baja la temporalidad y el desempleo, especialmente entre mujeres y jóvenes. Cuando la realidad te desmiente, lo mejor que puedes hacer es pedir disculpas, pero ni el Partido Popular ni Vox están dispuestos a asumir que han estado mintiendo por encima de sus posibilidades a todos los españoles y españolas. El cabecilla de todos ellos, el señor Feijóo, tendría que disculparse, además, por haber engañado a un colectivo tan vulnerable como el de los pensionistas. Precisamente estas cuestiones, -mentir a sabiendas-, junto a sus pactos y acuerdos con la ultraderecha para derogar los derechos conquistados, han terminado por pasarle al PP la factura que muchas encuestas no supieron o no quisieron ver. El resultado final, en todo caso, es que los pensionistas pueden estar hoy más tranquilos sabiendo que con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez sus pensiones se van a seguir revalorizando conforme al IPC. También pueden estarlo los jóvenes, que van a contar con más y mejores becas, formación y salarios dignos. Asimismo, las mujeres saben que con un gobierno progresista se seguirán implementando cuantas medidas sean necesarias para alcanzar la igualdad real y efectiva y que seguiremos luchando contra la violencia machista, contra esa lacra que la ultraderecha se empeña en negar y que el PP blanquea en aquellas instituciones donde gobierna con Vox. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 66 artículos Todos los firmantes