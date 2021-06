Hablemos de patriotismo

jueves 17 de junio de 2021

Prácticamente ha pasado lo más importante de esta pandemia de Covid que nos ha cambiado de una u otra forma a todos durante este año y medio, y por ello toca ocuparse de algunas de esas otras cosas urgentes que sencillamente no cabían mientras la gente enfermaba, moría o vivía con miedo. Y creo que todas y cada una de esas personas que lean estas líneas reconocerán que conforme afianzamos nuestra inmunización al virus, empiezan a aparecer mensajes más al estilo de días anteriores a marzo de 2020. Algunos de ellos tan insustanciales como el que propone comprar coches a los usuarios de bicicleta en vez de hacer carriles bici. Pero ocupándonos de cosas serias y urgentes, una de la que más debe importar en nuestra agenda es recuperar ciertos valores que son parte de nuestra identidad como territorio, como sociedad.



Por ello quiero hablar de patriotismo, pero no de ese que visualizamos con pulseras que luego se caen con demasiada facilidad, sino del de verdad, del que debe salir del corazón y sentirse sinceramente, sin reparos ni reproches.



Es increíble lo fácil que se olvida lo que un territorio proporciona a su gente. La rapidez con la que se vuelve la espalda al lugar que te da de comer y la ligereza con la que se buscan excusas vanas y diría que hasta absurdas para encontrar una justificación ante los demás por esos comportamientos. Pero más que reprochar nada a nadie, porque cada cual es libre de hacer, decir o pensar lo que quiera, lo que realmente me interesa, eso que considero tan urgente como importante, es que nos paremos a recapacitar sobre qué hacemos y cómo lo hacemos, pero desde una perspectiva muy concreta. Es decir, averiguar si ese comportamiento está en línea con esos valores que nos transmitieron nuestros padres, en nuestras casas. Porque los valores ni tienen condición social ni estudios que los avalen, son algo que se lleva tan dentro como, por ejemplo, el patriotismo.



Y me voy a explicar. Sólo en el pleno ordinario del mes de junio llevamos la autorización para la ampliación de un semillero, dos ampliaciones de almacenes de manipulado y la construcción de uno nuevo. También aprobamos una actuación inmobiliaria, la instalación de un establecimiento de hostelería y una gasolinera. Qué quiero decir con esto, que mientras unos pocos de aquí buscan comodidades ya hechas fuera, los de fuera se trasladan a nuestro territorio para pillar sitio, ocupar espacio y hacer notar su presencia para que nadie les quite su lugar.



Patriotismo, en definitiva, es defender lo tuyo, lo que te da de comer, y dar la cara por ello no desde una plaza o en una charla de café, sino en el día a día, generando riqueza, empleo, pagando impuestos en la tierra que quieres ver crecer y obteniendo beneficio propio y para compartir. Eso es patriotismo de corazón y no de pulseras con banderolas que si te aprieta te la quitas, y a otra cosa.



Patriotismo es, en definitiva, sentir tu tierra y defenderla a toda cosa, trabajando para que mejore día a día te guste o no lo que encuentras en el camino, porque el secreto es no pensar en uno mismo, sino en una comunidad. Y claro, en los grupos hay opiniones y gustos como colores, es decir, una variedad increíble. Yo por ejemplo soy una convencida patriota de Níjar y desde luego que de aquí no me voy, ni me iré ¿Quién más se apunta?