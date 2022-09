Opinión Hablen con nosotros María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 18 de septiembre de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Siempre he entendido las relaciones con los colectivos vecinales como un proceso de ida y vuelta: escuchar y comprender para poder ser, del mismo modo, escuchada y comprendida. En este sentido, tanto yo misma como los miembros del equipo de gobierno hemos mantenido en los últimos días varios encuentros con algunos colectivos vecinales que plantean demandas razonables que, también de un modo razonable, estamos en vías de resolver. Así he podido confirmar personalmente a los vecinos de algunas zonas rurales que manifestaron su inquietud por la falta de seguridad provocada por la ausencia de iluminación en sus caminos que ya estamos redactando un Plan Municipal para la Iluminación de Caminos Rurales. Se trata de un aspecto problemático en cuanto a la capacitación legal de los consistorios, que estamos abordando desde la voluntad permanente de buscar soluciones efectivas. Para ello anuncié a los vecinos la inclusión de una partida específica en el Presupuesto Municipal de 2023, que permitirá ir dotando progresivamente de iluminación a zonas como Paraje Guillén y Cortijo Córdoba, en el barrio de La Cañada, además de trasladarles los acuerdos adoptados en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado martes y de la que salió el compromiso, junto con la Subdelegación del Gobierno, de intensificar la presencia policial que vienen prestando Policía Nacional y Policía Local para garantizar la seguridad de los vecinos en esta zona. Estas actuaciones sólo se podrán llevar a cabo, como contempla la ley, en aquellos caminos de titularidad recogidos en el inventario de caminos municipales sobre el que ya trabajan las áreas de Urbanismo y Agricultura. Y también han sido muy positivos los encuentros celebrados con los representantes vecinales de las comunidades Parque del Generalife, Parque Luz y Entreparques, en el barrio de Nueva Andalucía, a quienes hemos trasladado el compromiso de atender las demandas que se han formulado, en lo concerniente a limpieza, poda de arbolado y seguridad. Y desde aquí invito a todos los vecinos a que hablen directamente con nosotros, porque sin duda esa es la manera más fácil de llegar antes a las soluciones que necesitan. Habrá quien prefiera buscar antes el ruido y el desacuerdo, pero siempre he creído que el diálogo y la escucha positiva no sólo nos abren más caminos, sino que nos permiten llegar más lejos a través de ellos. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 70 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)