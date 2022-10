Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Habrá mejora de tres zonas de juegos infantiles en La Cañada y Villamaría viernes 07 de octubre de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba la redacción del proyecto de mejora de acerado y pavimentación en cinco calles de El Puche y la subvención directa al Colegio de Veterinarios para la aplicación del método CER noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la mercantil ‘Martizos Solutions, S.L.U’, por importe de 40.451,69 euros y un plazo de ejecución de un mes, el contrato menor para la ejecución de obras de sustitución de pavimentos de seguridad en tres áreas infantiles, dos localizadas en el barrio de Villamaría y una en La Cañada. La ejecución de nuevos pavimentos de seguridad en estas áreas infantiles se debe a necesidades de conservación, antigüedad y al cumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en la normativa técnica de aplicación. “En todos los casos, el cambio de pavimento se realizará por nuevo césped artificial”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella. En La Cañada, la zona infantil objeto de actuación se sitúa en la calle Anna Paulova. Comprometida con los vecinos de la zona, la superficie objeto de actuación es de 300 m². En este caso las obras consistirán en el desmontaje del pavimento de caucho. En la barriada de Villamaría la actuación referida a la mejora de las zonas de juegos infantiles afecta a dos espacios con una superficie de 56 m² y 75 m², respectivamente. Las obras para estos espacios vendrán precedidas del vaciado de la gravilla existente, base con la que cuentan estas zonas y que los vecinos han demandado su cambio. En todos los casos de este contrato no se altera la cimentación o anclajes de los juegos existentes y del vallado perimetral. Los trabajos se completarán con el repaso y limpieza de juegos y el vallado perimetral. Recordar que la ciudad cuenta ya con más de 210 áreas infantiles, biosaludables y de calistenia, número que incluye las dos zonas nuevas construidas en el barrio de la Vega de Acá y seguimos renovando y mejorando las zonas existentes, como ha ocurrido en el parque infantil de la Rambla Amatisteros, ampliando su superficie. El Puche La portavoz municipal ha informado hoy además de otros dos acuerdos elevados fuera del Orden del Día a la Junta de Gobierno Local. El primero de ellos, a propuesta del Área de Servicios Municipales y Playas, la adjudicación del contrato menor, a la empresa AIMA Ingeniería, por importe de 17.847,50 euros y un plazo de ejecución de un mes, para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de mejora integral de vías públicas en El Puche. Martínez Labella ha explicado que el contenido de este contrato vendrá a definir las actuaciones que, a nivel de pavimento y acerado, se llevarán a cabo sobre las calles Mar de Alborán, Niños Cantores, Tientos, Sevillanas y Avenida Mare Nostrum. Método CER Además de lo anterior, se ha aprobado también hoy la concesión de una subvención nominativa al Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, por importe de 24.000 euros, como parte del Convenio para la aplicación del Método CER y que permitirá seguir desarrollando este método en favor del bienestar animal. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

