Las obras de la Avenida Cabo de Gata comienzan a final de mes viernes 07 de octubre de 2022 , 20:17h La Junta de Gobierno Local aprueba el orden decreciente de las ofertas presentadas a la licitación con la propuesta para adjudicar estos trabajos a la empresa 'Grupocopsa', por un importe total de 1,7 millones Entre finales del mes de octubre y principios de noviembre fecha el Ayuntamiento de Almería el inicio de las obras previstas para modificar la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata y mejorar sus actuales condiciones de accesibilidad y acerado en el tramo comprendido entre el Palmeral de El Zapillo y la confluencia de esta vía urbana con las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y Bilbao. Así lo ha adelantado hoy la portavoz municipal y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, en su comparecencia ante los medios para informar del contenido de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local. Entre ellos, la aprobación del orden decreciente de las propuestas presentadas -doce en total- determinando la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de estas obras la presentada por la empresa Grupocopsa, por un importe de 1.743.387,62 euros y un plazo de ejecución de doce meses. El presupuesto base de licitación para esta actuación, como parte de la Estrategia DUSI y una de las actuaciones incluidas en el Plan Integral del Frente Litoral 'A Mar Abierto', se estableció de acuerdo al proyecto aprobado en 2.368.987,56 euros. Como ha recordado la edil popular "esta actuación responde a la necesidad de mejorar la actual sección, a nivel de acerado y viales, en el objetivo de la regeneración física y urbana que se plantea para esta zona. La superficie de actuación se calcula en 11.775 m²".

