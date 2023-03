Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Habrá nuevo hotel en el Playazo de Rodalquilar

jueves 02 de marzo de 2023 , 16:14h

La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno al proyecto que se realizará en dos cortijos ya existentes

La Junta de Andalucía ha dado su visto bueno a un proyecto de hotel rural ubicado en el Camino del Playazo de Rodalquilar, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. El plan contempla la rehabilitación y ampliación de un cortijo para dotarlo de nueve unidades de alojamiento y de una piscina de nueva construcción. La ubicación del establecimiento turístico es en suelo no urbanizable, con grado C1 de protección, lo que hace que sea compatible con la rehabilitación de construcciones existentes para vincularlas a la actividad turística. El proyecto, iniciado en el año 2018, abarca una superficie total de 6.531 metros cuadrados y prevé la construcción de un hotel de dos edificios, compuestos por una casa de planta baja de 123 metros cuadrados ampliada con nueva edificación en otros 152 metros cuadrados, y un corral de 36,14 metros cuadrados "rehabilitado y adaptado para uso turístico sin modificar significativamente su volumen actual".

El promotor ha excluido un segundo corral de 56 metros cuadrados como parte de la solicitud de "cambio de uso de agrícola a residencial-turístico", y ha modificado la parte del proyecto que corresponde a la ampliación de la construcción existente para satisfacer la demanda de "mantener la continuidad estructural" con la edificación principal.

El dictamen ambiental especifica que el "proceso de construcción" consistirá en la "reforma y el acondicionamiento" de la casa y el corral, así como la instalación de varios elementos como vías internas de circulación, un aparcamiento de más de 1.200 metros cuadrados, terrazas, patios y una piscina de nueva construcción que se sumará a la reforma de la balsa existente.

En total, la superficie construida es de 315,45 metros cuadrados, de los cuales casi la mitad es un aumento de la construcción ya existente, por lo que, según la resolución, no excedería el 120 por ciento de aumento de superficie establecido por la normativa ambiental del parque.

La Junta ha advertido que, aunque el promotor no ha presentado la Declaración de Interés Público del Ayuntamiento de Níjar necesaria para validar que el proyecto cumple con los requisitos del PORN para obtener la licencia, esta se puede omitir durante esta etapa. El dictamen hace hincapié en que el proyecto se ajusta a los criterios establecidos en los instrumentos de gestión del parque natural con respecto a la tipología constructiva, la integración ambiental y paisajística, y que no se detectaron especies de flora y fauna protegidas ni hábitats de interés comunitario, como también georrecursos, humedales o árboles singulares inventariados. Además, afirma que el proyecto en el Camino del Playazo de Rodalquilar no producirá una afección significativa a la fauna local.

La resolución que inicia el trámite de audiencia para la presentación de alegaciones señala que, aunque la finca cuenta con un pozo autorizado para la extracción de 3.421 metros cúbicos de agua para el riego de olivos y hortalizas, el promotor afirma que el agua potable provendrá de la red de suministro municipal mediante la conexión, sin aportar el certificado de viabilidad que lo acredite por parte de la concesionaria de abastecimiento.

El proyecto original fue presentado para obtener la Autorización Ambiental Unificada en 2018, pero la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía solicitó al promotor que lo replanteara "estableciendo el uso hotelero y no como casa rural", ya que no coincidía con lo establecido en la normativa de gestión del espacio protegido.

En febrero de 2019, la Junta constató que eran necesarias mejoras a nivel documental para hacer el proyecto viable, pidiendo a los promotores que aclarasen y subsanasen determinados aspectos. En concreto, solicitaron que se acreditase la existencia de edificaciones a rehabilitar antes de que el parque natural fuera declarado, así como confirmar si los dos corrales a rehabilitar tenían la suficiente entidad constructiva y complejidad técnica para albergar un uso residencial. Además, se instó a que el proyecto no ampliase la edificación principal y a que se concretara cómo se iban a diseñar los espacios libres, la piscina, los vallados, las terrazas, el aparcamiento y los viales.

En julio de 2019, y de acuerdo al informe de la Dirección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, la Junta volvió a requerir a los promotores para que subsanasen un problema de superficies, así como para que aclarasen el descuadre entre el cuadro de superficies y los planos aportados, ya que la ampliación máxima según la normativa correspondiente era de 152,35 metros cuadrados, pero los documentos reflejaban una superficie de 172,90 metros cuadrados.

El proyecto también recibió un requerimiento para que se informara sobre las características de las construcciones e instalaciones previstas, como el espacio de la piscina y las zonas de terraza, con el fin de poder evaluar los posibles impactos ambientales directos e indirectos sobre los valores naturales y el paisaje. Además, se solicitó que se modificase el material utilizado para el asfaltar el aparcamiento para evitar la afección directa al recurso edáfico y el menoscabo de los valores a mantener en el contexto agrario y natural en que se encuentra el hotel. Por último, la Junta ha abierto un periodo de información pública para un segundo proyecto que prevé la reconstrucción y ampliación de ruinas existentes para abrir un hotel rural en la finca Abardinal, también en Rodalquilar, con un total de seis unidades de alojamiento y piscina, sobre una superficie construida de 441 metros cuadrados.