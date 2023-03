Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Habrá pleno sobre el estado de la Ciudad a dos meses de las elecciones jueves 02 de marzo de 2023 , 18:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha convocado una sesión extraordinaria y monográfica para el próximo 7 de marzo para debatir el estado de la ciudad. Esta será la segunda sesión de este mandato y la primera que presidirá la alcaldesa María del Mar Vázquez (PP). La sesión comenzará a las 8:30 horas en el salón de actos de la Casa Consistorial. El anterior debate de estado de la ciudad tuvo lugar el 11 de junio de 2021, aunque debido a las limitaciones de aforo causadas por el COVID-19, tuvo que ser seguida a través de medios telemáticos. Según el artículo 59 de dicho reglamento, se deben celebrar dos plenos de esta índole durante cada mandato. En el último Pleno de estas características, el alcalde abrió el debate con una exposición de su gestión y de los planes de futuro para la corporación, y cada uno de los portavoces políticos tuvo 15 minutos para hacer su intervención en orden de representatividad. En segunda ronda, cada portavoz tuvo diez minutos para hacer sus réplicas antes de que el alcalde cerrara el debate. A 82 días de las elecciones municipales, el Ayuntamiento se prepara para un pleno monográfico sobre la situación de la capital. En este pleno, más fragmentado que el que comenzó en el inicio del mandato, hay tres concejales no inscritos, entre ellos el portavoz de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, el portavoz de Podemos, Carmen Mateos, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla. La proximidad de las elecciones hizo que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Rafael Burgos, instara a la alcaldesa a convocar este pleno para cumplir con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consistorio y evitar que su contenido se vea influenciado por la campaña electoral. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

