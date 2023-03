Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El Gobierno licita por más de un millón de euros la planta fotovoltaica para el bombeo a balsa Ballabona jueves 02 de marzo de 2023 , 18:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha sacado a licitación por 1.008.123,60 euros las obras para ejecutar la planta solar fotovoltaica para bombeo hacia balsa Ballabona (Almería) del Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora. Según ha indicado la entidad en una nota, esta actuación permitirá construir una planta solar fotovoltaica para aprovechar la energía durante las horas diurnas y que el bombeo trabaje impulsando agua hasta la balsa de la zona regable, obteniendo un mayor volumen de agua almacenada y mejorando la eficiencia de la red hidráulica. Tanto el bombeo como la planta solar estarán controlados mediante tecnologías de la información que permitirán el control y explotación eficientes de 800 hectáreas que cultivan 150 regantes en el municipio de Cuevas del Almanzora. La actuación, ejecutada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de Seiasa, se enmarca en el plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase I'. Las obras están financiadas por fondos Next Generation de la Unión Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80 por ciento del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes y usuarios objeto de la actuación aportarán el resto. El Ministerio, a través de Seiasa, tiene previsto destinar un total de 123,55 millones de euros (IVA no incluido) de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 17 actuaciones de modernización de regadíos en Andalucía, siendo la primera comunidad autónoma en la recepción de estos fondos a nivel nacional, con el 18 por ciento del total. Almería, con nueve de estas actuaciones, es la provincia con más obra comprometida y mayor inversión prevista. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

