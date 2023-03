Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Habrá un nuevo parque canino de 560 m² en Nueva Andalucía sábado 11 de marzo de 2023 , 14:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy también la propuesta de cesión demanial a Aspapros de una parcela de 5.000 metros cuadrados para la ampliación de sus servicios asistenciales El Ayuntamiento de Almería construirá un nuevo parque canino en el barrio de Nueva Andalucía, en concreto en el Parque Gloria Fuertes, destinando para esta nueva actuación, que tendrá como plazo de ejecución un mes, una inversión de 44.770 euros. Será el cuatro parque canino promovido por el Ayuntamiento de Almería en esta corporación, a través del Área de Servicios Municipales, uno más si se contabiliza la playa canina habilitada en la zona de El Bobar. Los trabajos para la creación de este nuevo espacio para perros y mascotas se han adjudicado hoy en Junta de Gobierno, a la empresa ‘Obraserv-DL, S.L.’, recicibiendo así la mercantil el encargo “para la adecuación de una parte del espacio público municipal del Parque Gloria Fuertes como zona de esparcimiento para perros. Será este el segundo parque canino habilitado en la barriada de Nueva Andalucía, en respuesta una vez más a las peticiones vecinales en este sentido, sumándose así la dotación ya existente entre las calles Gustavo Villapalos y Jorge Guillén”, ha explicado la responsable del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez. El recinto canino ocupará una superficie de unos 560 metros cuadrados. La zona de actuación, delimitada con vallado perimetral, quedará completada con una serie de juegos adecuados para que las mascotas hagan ejercicio y jueguen con sus dueños, mobiliario urbano y una fuente bebedero. Previamente sobre la zona de actuación se llevarán a cabo trabajos previos de saneado, limpieza y desbroce del terreno. Este nuevo recinto vendrá a sumarse a otros espacios similares repartidos por el término municipal y en otros barrios, caso del parque canino integrado en el Parque del Andarax; el primero creado en Nueva Andalucía, entre las calles Gustavo Villapalos y Jorge Guillén (frente a Carrefour), Retamar-El Toyo, Villablanca, Parque de los Periodistas y el recientemente finalizado en la calle Bizet, en la Vega de Acá. Como ya adelantara la portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, en el debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado el pasado día 7 de marzo, a estas zonas caninas se sumarán en breve otras dos áreas ya proyectadas, en La Cañada y en la calle Zeus, en la zona de La Pipa. Cesión parcela Aspapros La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy también proponer a la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería (Aspapros), como adjudicataria de la concesión demanial para uso privativo, mediante adjudicación directa y exenta de pago de canon, por un periodo de cincuenta años, de la parcela de titularidad municipal ubicada entre la calle Planetas y Avenida de Torrecárdenas, en el sector SUP-MNO-02, para la ampliación de sus servicios asistenciales. Colindante a sus actuales instalaciones en la calle Estrella Errante, la parcela objeto de esta cesión está valorada en 1.139.891,23 euros, quedando destinada a la construcción de una edificación que posibilitará la ampliación de los servicios que actualmente ofrece, para atender una demanda sobre la que actualmente se viene trabajando poco o nada, como es la atención para personas autistas en edad adolescente y/o adulta. A partir de la notificación del acuerdo adoptado, Aspapros cuenta con el plazo de 10 días hábiles para la presentación de la documentación requerida para formalizar esta concesión demanial. La superficie total de esta parcela, de 5.103,00 m², vendrá a completar, una vez edificada, las instalaciones actuales de una asociación que lleva más de medio siglo, desde 1965, trabajando para favorecer el desarrollo vital de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, promoviendo la inclusión social. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.