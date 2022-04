PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Hacer los amarres de amor según el horóscopo Escucha la noticia Los amarres de amor son poderosos hechizos con los que muchas personas resuelven sus problemas sentimentales. En un amarre hay muchos factores a tener en cuenta y uno de los más importantes es el horóscopo. Profesionales en amarres de amor como la reconocida Paloma Lafuente, afirman la relación existente entre estos hechizos y el horóscopo, algo muy a tener en cuenta tanto por el tipo de amarre que es aconsejable realizar, como también en función al momento o los ingredientes que son recomendados para el ritual. Importancia del horóscopo en los amarres de amor El horóscopo consiste en un método de predicción ancestral, del que se tiene constancia en pruebas encontradas con más de 10.000 años de antigüedad. Cada horóscopo tiene una representación gráfica, que expone la posición de los planetas en el momento de nacimiento de la persona. Esta alineación de los astros es influyente en la personalidad individual, lo que a su vez es decisivo en el tipo de amarre de amor que debes escoger si quieres obtener la máxima eficacia posible. Ten en cuenta que un amarre de amor puede personalizarse completamente a los problemas que tenga cada pareja, entre otras cosas porque puede adaptarse a las características de la personalidad de la persona en cuestión y así conseguir un ritual que permita alcanzar los objetivos propuestos. Cada uno tiene su propia personalidad. Tiene un carácter, unas virtudes y unos intereses individuales que le definen. El horóscopo es una de las bases sobre las que se asienta esa personalidad. De esta forma, conociendo el horóscopo, podremos saber el ritual más adecuado a realizar, para que el amarre de amor nos ayude a alcanzar nuestro objetivo de felicidad. Amarre de amor para cada signo del horóscopo Los amarres de amor no son secretos. Su información está públicamente accesible, aunque lo ideal es acudir a sitios de reconocido prestigio. La web oficial de Paloma Lafuente es un buen punto de partida. En ella podemos encontrar la relación entre cada signo del horóscopo y el amarre perfecto a realizar. Si tienes planteado hacer un amarre próximamente a esa persona que amas, probablemente sepas qué signo del Zodíaco tiene asociado a su nacimiento. Con esta información más los detalles de la web de Paloma Lafuente, podrás saber todo lo que necesitas para el amarre de amor ideal para vosotros. Aries Aries es el signo representado por el carnero, de elemento fuego como Leo y Sagitario, regido por Marte. Esto implica que si queremos hacer un amarre de amor, lo más apropiado es hacerlo en la época del calendario que está gobernada por Marte. El amarre de amor en cuestión, requiere que aprovechemos la energía de las velas rojas. Además, tiene como piedra mágica más vinculada en armonía el rubí, por lo que Paloma Lafuente recomienda utilizarla en estos hechizos. Las piedras mágicas son consideradas ingredientes especiales. Su participación en un amarre es decisiva, por lo que vale la pena contar con ellas para el ritual. No son fáciles de usar, ni de encontrar, incluso requieren de un ritual propio para ser recargadas antes de cada uso, ya que su energía se va desgastando cuando las usamos en hechizos. Si no cuentas con esta piedra mágica, obviamente también puedes hacer un amarre de amor, pero el conjuro puede perder efectividad, por lo que en tal caso lo ideal es acudir a profesionales, que sí tendrán acceso a ella. Respecto al amarre para Aries, ten en cuenta que suelen tener una personalidad muy marcada, pero que también responden de forma positiva a los retos. Tauro Tauro es el signo representado por el toro, de elemento tierra como Virgo y Capricornio y regido por el planeta de Venus. En este caso se aconseja utilizar un amarre de amor que base su poder en el rosa, aunque su personalidad obstinada no hace aconsejable que el conjuro tenga demasiada fuerza. Las personas Tauro suelen tener en su personalidad los rasgos de dedicación y fidelidad con quienes se han comprometido. El hecho de estar regidos por el planeta Venus, aconseja que el mejor momento para hacer el amarre de amor sea al amanecer o al atardecer. Géminis Géminis es el signo representado por los gemelos, de elemento aire como Libra y Acuario y regido por el planeta Mercurio. Como en otros casos, elegir el momento idóneo del hechizo es clave, pero son personas indecisas en muchos casos, por lo que también es importante ser paciente. Incluso es posible que se requieran varios intentos. Mercurio es un planeta relacionado con todos los aspectos de la comunicación, esto provoca que normalmente sean personas volubles en cierta medida. Como en el caso de Aries, aquí también puedes aprovechar la piedra rojiza del rubí y sus cualidades como piedra mágica, para dar fuerza al hechizo, incluso con la complementación de unas velas de incienso que sirvan de refuerzo. Cáncer Cáncer es el signo representado por un crustáceo, de elemento agua como Escorpio y Piscis, regido bajo la Luna. Una vez más, este dato es decisivo para elegir cuándo hacer el hechizo, dado que en función de su fase la energía que conseguiremos será diferente. Las personas Cáncer son muy comprometidas con las relaciones que tienen, pero también algo temperamentales, por lo que la convivencia requiere de un período de adaptación. Además, para este amarre de amor Paloma Lafuente recomienda la esmeralda como piedra mágica o, si no es posible contar con ella, aprovechar velas de color verde. Pero siempre en un ritual que se haga partiendo desde la calma y que fluya a favor de su energía, no en contra. Leo Leo es el signo representado por un león, de elemento fuego como Aries y Sagitario, además está regido por el Sol. Las personas con este signo tienen al fuego como elemento clave, lo que hace que sus personalidades sean normalmente arrogantes pero también llenas de amor. Eso sí, tienen su propia energía y no siguen a nadie en principio, lo que significa en términos de amarres de amor, que hace falta un hechizo poderoso. El zafiro es una piedra mágica muy recomendable, con la que realizar un amarre enfocado a llegar a su corazón. Si lo logras con un hechizo poderoso, estarás siempre en el centro de sus pensamientos. Virgo Virgo es el signo representado por una virgen, de elemento tierra como Tauro y Capricornio, además está regido por Mercurio. Como es de elemento tierra tiene una personalidad algo impulsiva, lo que nos puede venir bien si dirigimos esos impulsos hacia nosotros durante el amarre. Ahora bien, Paloma Lafuente recomienda el diamante como piedra mágica para el ritual y, si no tenemos acceso a él, al menos que sea una piedra pura y transparente como el cuarzo. Las personas Virgo se suelen sentir incomprendidas, por eso a veces parecen solitarias, pero en realidad tienen un mundo interior sorprenderte, si conseguimos que abran su corazón con el amarre. Libra Libra es el signo representado por una balanza, de elemento aire como Géminis y Acuario y regido por Venus. Como signo perteneciente al aire, las personas que lo poseen se suelen entregar a los demás, lo que puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dado que a veces no pueden tomar decisiones complicadas como olvidar a ex parejas. El amarre de amor para una persona Libra debe orientarse a encontrar la armonía, para lo que puede servir una vela de incienso que refuerce la sensación de paz en la pareja. El equilibrio interior debe ser la base sobre la que elaborar el ritual. Escorpio Escorpio es el signo representado por un escorpión, de elemento agua como Piscis y Cáncer , además está regido tanto por Marte como por Plutón. Que Plutón tenga tanta influencia suele hacer de estas personas que sean reservadas, pero con una personalidad fuerte. Son sinceros y valientes, pero los celos también pueden verse como uno de sus defectos. Entre los hechizos disponibles para estas personas, lo ideal es aprovechar aquellos que usan una vela azul, para aportarles la energía necesaria. Una combinación de endulzamiento sutil con amarre lunar puede ser una buena elección para que esa persona se fije en ti. Aprovecha el ágata en la tonalidad correcta y el hechizo será aún más eficaz. Sagitario Sagitario es el signo representado por un centauro, de elemento fuego como Aries y Leo, regido por Júpiter. Júpiter es uno de los astros más brillantes que podemos admirar en el cielo. Es recomendable hacer el hechizo bajo su influencia, lo que no pasa en cualquier momento del año. Si no quieres esperar demasiado, usa velas de colores opuestos como verde y naranja, para hacer que despierte su curiosidad. El hecho de que el fuego sea su elemento, hace que sean personas activas e impacientes, lo que dificulta conquistarlas, pero sí reafirma su fidelidad y compromiso. Respecto a las piedras mágicas que puedes utilizar en este hechizo, la amatista representa la mejor ayuda que puedes aprovechar. Capricornio Capricornio es el signo representado por una cabra, de elemento tierra como Tauro y Virgo, regido por Saturno. Son personas comprometidas, pero independientes, por eso es difícil conquistarlas cuando no están en pareja. Tras una separación o ruptura recuerda esta independencia de su personalidad y aprovecha el berilo para el amarre de amor. También se recomienda tener comprensión con estas personas, ya que en su interior a menudo hay conflicto. Acuario Acuario es el signo representado por un aguador, de elemento aire como Géminis y Libra, regido por Urano, aunque antiguamente se creía que era Saturno quien influía más. La personalidad de un Acuario es complicada. Le gusta verse rodeado de otras personas hacia las que siente aprecio, sin embargo no quiere depender de ellas. La influencia de Urano en estos casos es sutil en comparación a otros signos, sin embargo también debemos tenerla en cuenta si no queremos fallar en ningún momento. La piedra mágica recomendada en estos hechizos es el ónice, que tiene una tonalidad oscura, pero con un brillo evidente, simbolizando así al mismo Urano. Por estos motivos, en el amarre de amor debes evitar velas demasiado grandes o que tengan un color muy llamativo. Piscis Piscis es el signo representado por dos peces, de elemento agua como Escorpio y Cáncer, regido por Neptuno y por Júpiter. Son personas que tienen una gran intuición, tranquilas y que basan sus relaciones en conexiones profundas, con confianza y entendimiento. A la hora de preparar un amarre de amor para personas Piscis, lo ideal es contar con la piedra mágica del jaspe. Pese a que está regido tanto por Neptuno como por Júpiter, es el primero el astro determinante, lo que tendrás que tener en cuenta para tu amarre de amor. El objetivo que debes buscar en estos casos es la proximidad de las almas, para luego encontrar la proximidad de los cuerpos. Una persona Piscis lo da todo cuando siente verdadero amor y espera un sentimiento recíproco. Aprovecha vela de incienso y cordón azul para simbolizar una unión de pareja estable, si quieres tener el mayor éxito posible con tu amarre de amor. ¿Tienes dudas sobre el mejor amarre de amor para esa persona especial? Como puedes ver, el horóscopo puede ser un elemento determinante a la hora de hacer un amarre de amor, pero no es ni mucho menos el único factor en el que tienes que prestar atención para estos hechizos. Elegir bien el amarre en cuestión, aprovechar los ingredientes adecuados, el momento idóneo y hacer bien el ritual, son muchas cosas en las que fijarte. Si no tienes los conocimientos específicos sobre el ritual ni tampoco bastante experiencia con estos hechizos, lo ideal es que cuentes con una persona profesional como Paloma Lafuente, para que te guíe en todo el proceso y te asesore sobre los mejores hechizos, con los que resolver cualquier problema de pareja. 