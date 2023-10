Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Hacia un gobierno progresista Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 26 de octubre de 2023 , 13:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acuerdo de gobierno alcanzado entre el secretario general del PSOE y presidente en funciones del Gobierno de España y la líder de Sumar viene a dar respuesta al rotundo mensaje que lanzó la ciudadanía en las elecciones del pasado 23 de julio: el rechazo a un gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades. Esta alianza servirá para una legislatura de cuatro años y permitirá a nuestro país seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades. Esto es lo que, verdaderamente, importa a la clases medias y trabajadoras y a todo el tejido social. Uno de los pilares de esta alianza se centra en seguir mejorando las condiciones laborales de las y los trabajadores de nuestro país mientras nuestra economía sigue liderando el crecimiento en los países de la zona euro. Entre otras medidas relevantes, el acuerdo incluye ambiciosos avances en materia laboral como la reducción de jornada sin reducción salarial o la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil; y es que para el Gobierno de Pedro Sánchez, el objetivo del pleno empleo será una prioridad para la próxima legislatura. El acuerdo recientemente suscrito contempla, igualmente, el refuerzo del sistema público de salud, algo especialmente importante para Almería y Andalucía ya que toda ayuda será buena y necesaria para tratar de amortiguar el daño que está ocasionando el Gobierno de Juanma Moreno a nuestra sanidad pública con el aumento de las listas de espera, con la falta de inversión en medios humanos y materiales y, ahora, recientemente, con la descubrimiento de que el PP envía ambulancias de primera o de segunda (menor equipadas para una urgencia vital) según el código postal de la persona demandante. El aumento del parque público de vivienda, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años y una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público son otros de los acuerdos alcanzados y que servirán para seguir haciendo un país más solidario, más justo y en constante desarrollo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.