Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Hasta 600 empleos generará una planta de bioetanol en Almería miércoles 28 de junio de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Proyecto Nascar, de la sociedad de capital cien por cien almeriense Innde Cetaer, prevé crear más 200 puestos de trabajo en la provincia y otros 400 en la fase de construcción de la planta de producción de-metanol a partie del hidrógeno verde. En un comunicado, Cetaer ha indicado que supondrá un "auténtico revulsivo" económico y social para la comarca de Los Filabres-Tabernas porque contempla la creación en una primera fase de 52 empleos directos y otros 150 indirectos. Ha concretado que, al menos un 20% del personal se contratará a través de una bolsa de empleo municipal en coordinación con el Ayuntamiento de Tabernas. En el proceso de fabricación renovable y sin emisiones contaminantes de este compuesto químico sintético, que se ha convertido en la alternativa más eficiente al combustible fósil en sectores con el desafío de la descarbonización como el del transporte marítímo, la empresa que lidera la implementación del Cetaer Hub dotará a la fase de selección de personal de un marcado carácter igualitario y establecerá un reparto equitativo de los contratos entre hombres y mujeres. Durante la construcción de la infraestructura pionera en el paraje Los Retamares, junto a la Plataforma Solar de Almería, el número de trabajadores podría alcanzar, según las estimaciones de la mercantil en base a los cálculos de la consultora de ingeniería, los 400 profesionales en los distintos ámbitos necesarios para su puesta en funcionamiento. La planta, además, se diseñará y construirá siguiendo los máximos criterios de sostenibilidad con el objetivo de minimizar su huella de carbono. El proyecto Nascar de Innde Cetaer resultó adjudicatario a finales del pasado año de la subvención máxima de 15 millones de euros por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del programa de incentivos Plan Pioneros H2, para el desarrollo de iniciativas innovadoras en producción de hidrógeno verde. La pyme almeriense se coló entre las grandes multinacionales del sector energético por la solidez de una propuesta que promueve la "integración real y efectiva de un electrolizador a gran escala en el contexto de una solución industrial para probar la viabilidad de la producción masiva de hidrógeno renovable". A partir de esa producción de 7.200 toneladas anuales de hidrógeno verde, Innde Cetaer ofrecerá una fórmula única de fabricación de e-metanol (Carbonerol) con una previsión de 36.500 toneladas al año de este combustible ecológico de creciente demanda internacional al ser uno de los vectores energéticos clave en la descarbonización del transporte y la logística en general. El uso de materias primas puras (hidrógeno y CO2) hace que la calidad del e-metanol, sintético y cien por cien renovable, sea superior a la de los combustibles fósiles. La planta del Cetaer Hub empleará energía solar fotovoltaica en un proceso de electrólisis que también requiere de un suministro permanente de agua. Conscientes de las limitaciones hídricas del territorio, el consumo de las reservas de los acuíferos será de cero litros y, por tanto, nulo el impacto sobre los recursos de la zona. La iniciativa de Innde Cetaer mantiene un firme compromiso con el medio ambiente y producirá un mínimo de 45.000 metros cúbicos anuales de agua potable para autoconsumo gracias a la tecnología de última generación de Aquaer Generators basada en la condensación de alto rendimiento del vapor de agua de aire. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.