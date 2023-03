Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Herido con quemaduras un hombre en un cortijo en Roquetas de Mar martes 21 de marzo de 2023 , 12:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una persona ha resultado herida con quemaduras de diversa consideración en el incendio de un cortijo registrado en la madrugada de este martes de Roquetas de Mar (Almería). Según informa Emergencias 112 Andalucía, el fuego se ha declarado a las 04,30 horas en un cortijo ubicado en el camino de los Arcos, ubicado detrás del centro comercial Gran Plaza. Para la extinción del incendio han intervenido efectivos de Bomberos de Consorcio del Poniente junto con Guardia Civil. La Policía Local ha evacuado al herido a un centro sanitario para ser atendido por las heridas causadas en el siniestro. El fuego, según han precisado desde Bomberos, ha afectado a tres habitaciones de una vivienda y a un vehículo todoterreno. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

