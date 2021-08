Herrera denuncia que Sánchez “fríe” a los almerienses con la factura de la luz

sábado 14 de agosto de 2021 , 16:34h

El precio de la electricidad es hoy el triple que hace un año y a pesar de ello el Gobierno desoye a Europa que le dice que sí puede tomar medidas

En plena ola de calor y cuando el precio de la luz vuelve a alcanzar máximos históricos nunca antes registrados, el Gobierno de Sánchez se declara incapaz de rebajar la factura de la luz y desoye a Europa que le dice que sí puede intervenir y tomar medidas, una situación que está provocando que en toda España y también en nuestra provincia los ciudadanos lo piensen dos veces antes de encender el aire acondicionado o el ventilador porque en caso de hacerlo no podrán afrontar el próximo recibo de la luz.



La situación vuelve a provocar la indignación de los ciudadanos y es por ello que el portavoz del PP en Almería, Ramón Herrera, ha considerado un “nuevo error del Gobierno” rechazar la propuesta del Partido Popular para que el consumidor pague solo por el coste de la energía consumida, así como suprimir el impuesto a la generación eléctrica fijado en un 7% para abaratar los coste de la factura.



“Cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno lo haremos por ley. Pedro Sánchez está dejando a demasiada gente atrás y no hace nada por evitar que los ciudadanos paguemos un precio descomunal por usar cualquier aparato eléctrico. Una vez más está demostrando que es un presidente alejado de la realidad”, manifiesta.



El portavoz popular recuerda como el PSOE prometió que no subiría el precio de la energía y sin embargo el Gobierno se va de vacaciones sin hacer absolutamente nada ante los sucesivos incrementos que se han producido y mientras en muchos lugares de España y en algunas zonas de la provincia se superan los 45 grados.



“Gracias a la inacción e incompetencia del Gobierno de Sánchez el precio de la luz es hoy el triple que hace un año. Los ciudadanos van a pagar más por el mismo servicio y es injusto que se les castigue a ellos y a los empresarios que están haciendo un esfuerzo desorbitado y arrimando el hombro para superar entre todos esta grave crisis cuanto antes”, subraya.



Ramón Herrera afirma por último que Sánchez no se pronuncia sobre la subida de la luz porque “no tiene nada que decir ante su ineficacia demostrada”, lo que le convierte una vez más en un presidente que da la espalda a los problemas reales de los ciudadanos.