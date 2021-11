Deportes Histórico triunfo sobre Rumania de la Selección Española de Baloncesto Femenino lunes 15 de noviembre de 2021 , 07:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde afirma que “seguiremos organizando eventos deportivos de prestigio” y el presidente de la FEB asegura que “la respuesta de los almerienses ha sido espectacular” Los almerienses han llevado en volandas a la Selección Española Femenina de Baloncesto que esta tarde ha dado un nuevo paso adelante para estar en el Eurobasket 2023, con su espectacular victoria por 107 a 52 sobre Rumania en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Casi 3.000 espectadores han creado un ambiente especial en las gradas, respondiendo las jugadoras en la cancha con su brillante juego combinativo. De esta manera, tras un primer cuarto igualado, las españolas se han desatado y han hecho disfrutar al público con su presión y transiciones rápidas en unas ocasiones, y con el dinamismo en ataque y el acierto del tiro exterior, que ha desarbolado a las rumanas. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido al partido, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Este último ha alabado a Almería: “La organización ha sido perfecta, el público volcado y la respuesta de los almerienses ha sido espectacular. Es una victoria de las bonitas. Cuando apuestas tanto por el femenino y la selección, comprobar que el partido ha terminado y el público sigue en el palacio aplaudiendo a las jugadoras, es de agradecer”. Respecto al partido, Jorge Garbajosa confiesa que “necesitábamos una victoria como ésta, después de un primer partido de clasificación tan igualado. Estamos en un relevo generacional, pero el equipo sigue ganando. Muy contento sobre todo por las jugadoras más jóvenes y por el seleccionador, Miguel, que ha comenzado con dos victorias. Hoy todo son sonrisas”. Por su parte, el alcalde asegura que “estamos muy agradecidos a la Federación Española de Baloncesto por haber confiado en Almería para la organización de un evento deportivo como este. La respuesta de los almerienses ha sido maravillosa, como ha manifestado el presidente. El partido ha terminado hace unos minutos y el palacio sigue lleno”. Esta frase la desarrolla Ramón Fernández-Pacheco asegurando que “el deporte base es la esencia del Patronato Municipal de Deportes, apoyando a los niños y niñas de las escuelas deportivas. Precisamente el baloncesto es el deporte más popular en los Juegos Deportivos Municipales, y seguiremos haciéndolo. Pero también queremos organizar eventos deportivos de gran nivel, televisados como es este caso, que te sitúan en el mapa de las grandes ciudades deportivas. Es una promoción que queremos seguir desarrollando. Hemos tenido eventos de prestigio con las selecciones de balonmano, voleibol, baloncesto y futbol femenino, y seguiremos por esa línea”. Una España que hace disfrutar con su juego De inicio España ha salido con Alba Torrent, Maite Cazorla, María Conde, Erati Etxarri y Raquel Carrera. Ha sido por tanto el debut de Erati Etxarri, que seguro que recordará este partido pues ha sido la más destacada junto a María Conde, ambas con 21 puntos. La primera parte ha sido muy igualada, con altibajos en el marcador hasta que las jugadoras españolas han podido despegarse y han acabado con cinco puntos de ventaja: 24-19. En el segundo cuarto, la Selección Española se ha lanzado hacia la victoria ampliando el resultado hasta el 46-27 al descanso. Las jugadoras españolas han apretado en defensa, robando muchos balones que en rápidas transiciones se han convertido en canastas. En el tercer cuarto más de lo mismo, con un gran acierto desde el tiro exterior, hasta llegar a un 70-34 en un partido claramente dominado por las españolas. El último cuarto ha permitido al seleccionador realizar rotaciones para concluir con un 107-52. Por tanto, segundo encuentro y segunda victoria para Miguel Méndez al frente de una Selección Española que ha completado la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2023 con un pleno de victorias. Un duelo que llevó a España por encima de la centena de puntos anotados por primera vez desde 2015. Con la debutante Irati Etxarri formando parte de un quinteto inicial repleto de juventud, la Selección Española tuvo que emplearse a fondo ya desde los primeros compases ante una Rumanía que centró sus primeros esfuerzos en la defensa sobre la dirección de Maite Cazorla. España comenzó a crecer a través de los primeros impulsos ofensivos de Alba Torrens. Toda una líder dentro y fuera de la pista que no tardó en contagiar a las demás jugadoras. La primera parte igualada terminó con una pequeña ventaja de España (24-19). Había dejado un buen poso el primer periodo y por ello, España regresó a pista dispuesta a mantener su ética de trabajo. En esta ocasión, a través de la conexión entre Queralt Casas y una Leonor Rodríguez que anotaba sus primeros puntos con un triple desde la esquina. No tardaba España en verse con una decena de tantos de ventaja para trasladar así la presión a su rival y, con ello, comenzar a jugar con una mayor comodidad, marchándose al descanso con un claro 46-27.



Poco cambiaron las cosas tras el descanso ya que Rumanía trató de cerrarse en defensa bajo su aro despertando una vez más el instinto anotador de la Selección Española. España volaba en vuelta rápida y a Rumanía no le quedaba de otra que parar una vez más el encuentro (56-30). Aunque, en esta ocasión, de poco sirvió para sus intereses. Porque para entonces, las de Miguel Méndez se encontraban realmente cómodas en un partido que parecía quedar más que resuelto a falta de los 10 últimos minutos (70-34). A partir de ese momento, la principal labor del cuerpo técnico consistió en poder aprovechar al máximo cada minuto para realizar el mayor número de pruebas posibles de cara a futuros compromisos. Unas rotaciones sin bajar el freno, y cruzar la barrera de los 100 puntos anotados por primera vez desde 2015. La mejor manera posible de cerrar un ilusionante encuentro (107-52).

