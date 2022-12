Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Homenaje a escritores almerienses que han escrito en andaluz domingo 11 de diciembre de 2022 , 10:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería acoge la úndecima reunión de la ZEA y avanza en la transcripción del habla andaluza La Zoziedá pa'l Ehtudio del Andalúh (ZEA), presidida por el profesor Cristóbal González Palma, ha realizado a lo largo de los días 9 y 10 de diciembre y en Almería, la undécima reunión bienal de la Hunta d'ehkritoreh en andalú, en la que han homenajeado a escritores almerienses que han realizado parte de su obra en andaluz. El encuentro, cuya conferencia inaugural impartió el director de noticiasdealmeria.com, Rafael M. Martos, con el título "El andaluz: Reflexión personal, expertiencia profesional y utilidad social", fue presentada por Huan Porrah, secretario de ZEA, antropólogo y profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Martos abundó en la identidad única que presenta el habla andaluza desde Murcia a Badajoz, aunque como pasa con el castellano, el catalán, o cualquier otro idioma, existen múltiples acentos que además, no están vinculados a los territorios que conocemos como provincias, sino a las comarcas. También expresó su opinión sobre el hecho de que sin definir la utilidad social de la transcipción, difícilmente pase de un ejercicio intelectual, pero animó a investigar en la recuperación de la palabras andaluzas en desuso por haber sido sustituídas por otras. Porrah presentó su obra en andaluz "Er mito del Kanke u Kanko" ilustrado por Lucilúa, y Francisco de Borja García Duarte fuje el encargado de adentrarse en los escritores almerienses que han hecho partes de su obra transcribiendo el andaluz, comenzando por Pepe Soto, el cuevano a quienes desde los andalófilos se ha considerado como principal exponente de estos intentos de llevar el habla a la escritura. También expuso "La influencia de al-Ándalus en el habla andaluza". También se presentó el libro Aprende a êccribîh en andalûh, de Bea Cobos, Fran Pereira y Nuria Bayo. Del mismo modo, José Felix Ontañón, habló de "Un plan pa la ubikuidá del Andalú en Intehné", ya que es uno de los "activistas" del andaluz en las redes sociales del colectivo AndaluGeek. En el encuentro se analizaron las distintas propuestas de transcripción, hubo un recital, una representación teatral de Majaraca, y un recorrido por la Alcazaba. Recibieron un reconocimiento por la ZEA el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, donde se realizaron las jornadas, y el profesor Jorge Lirola, de la Fundación Ibn Tufayl, por sus investigaciones en la temática araboandalusí. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

