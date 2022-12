Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Fallece un varón de 47 años en un accidente con un tractor en Huércal-Overa sábado 10 de diciembre de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre de 47 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad almeriense de Huércal-Overa, según informa Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) informó al 112 a las 17,45 horas de que se solicitaban los servicios médicos para certificar el fallecimiento de una persona que había sufrido un accidente con un tractor en la población Las Minas. Desde el 112 se activó a la Guardia Civil, que se desplazó al lugar de los hechos. Fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de la víctima, sin que hayan trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el suceso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

