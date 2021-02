Capital Homenaje en el IES Maestro Padilla a las sanitarias en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia jueves 11 de febrero de 2021 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La jornada, en la que han participado ocho profesionales vinculadas al Hospital Torrecárdenas y Distrito Almería, se ha podido seguir en ‘streaming’ a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Almería





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha sumado al homenaje que los alumnos del IES Maestro Padilla han realizado a las mujeres sanitarias con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a través del III ‘Encuentro: Mujer y Ciencia’. Ocho profesionales del ámbito de la salud han relatado en este encuentro su día a día y su visión de la pandemia, además de haber respondido a las preguntas de los estudiantes, no sólo de este centro, sino de otros muchos institutos de la capital. Todo, transmitido vía ‘streaming’ a través del canal de youtube del Ayuntamiento de Almería.



El regidor ha aprovechado la jornada para mostrar a las sanitarias “el mayor de los agradecimientos” por su labor. “Las sanitarias que hoy protagonizan este encuentro son almerienses que, durante este tiempo de pandemia, han antepuesto su vocación a todo lo demás, incluida su familia y su salud”, ha dicho el alcalde, que ha señalado cómo los sanitarios “ejercen su profesión con todo lo que esta implica para alentar a diario a quienes peor lo están pasando”. “Han demostrado que, por encima del cansancio y unas cifras de contagios y fallecidos para los que no estábamos preparados, su profesión es humanidad”, ha insistido Fernández-Pacheco.



Ha subrayado el alcalde el orgullo que, junto a los estudiantes y el resto de almerienses, siente por los profesionales de la sanidad. Un sentimiento que comparte hacia todos los jóvenes almerienses que han hecho de “la responsabilidad frente al COVID, una bandera”.



El encuentro virtual se ha prolongado este jueves desde las 10 de la mañana y hasta pasada la una de la tarde. Ha estado dividido en dos bloques, iniciados cada uno de ellos, con la lectura de algunas de las cartas que los alumnos del IES Maestro Padilla han escrito a los sanitarios para agradecerles su labor durante la pandemia. Unas cartas que se han editado y publicado como libro y que bajo el título ‘Sanidad y ciencia en femenino’ están prologadas por el alcalde de Almería.



El programa incluía, tras la lectura de las cartas, las intervenciones de Marta Casado (médico especialista en Aparato Digestivo, H.U. Torrecárdenas), Luisa Molina Ibáñez (enfermera de la Unidad de Medicina Interna, área COVID. H.U. Torrecárdenas) e Isabel Blesa Sierra (médico especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo. H.U. Torrecárdenas) para terminar con Carmen Fernández, farmacóloga clínica también del Hospital Universitario Torrecárdenas. En un segundo bloque, se ha programado la intervención de Ana María Fernández (enfermera referente escolar del Distrito Almería), María Ilenia Mata (fisioterapeuta del área de hospitalización de Torrecárdenas), Francisca Sánchez (coordinadora de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de Torrecárdenas) y Alejandra Gálvez (médico especialista en Aparato Digestivo del H.U. Torrecárdenas).





La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha tenido la oportunidad de clausurar la jornada con unas palabras en las que ha mostrado su agradecimiento a todas las sanitarias que desempeñan su profesión “con cariño, empeño y valentía”. “Son modelo a seguir y su testimonio de hoy en el encuentro organizado por el IES Maestro Padilla habrán servido, seguro, de estímulo a más de una para seguir el mismo camino profesional que ellas”, ha comentado la edil.



Laynez ha aprovechado para pedir a los almerienses responsabilidad frente al virus como señal de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que, en esta pandemia, están al pie del cañón. Asimismo, ha felicitado al IES Maestro Padilla y su directora, María Luisa Fernández, por la iniciativa, enmarcada en el programa educativo 'Universo: Mujer tenías que ser'.

