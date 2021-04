Hosteleros calculan un 60% menos de facturación que en 2019

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha señalado este lunes que el sector de la restauración ha facturado durante esta Semana Santa un 60 por ciento menos que en 2019 mientras que entre el diez y 15 por ciento de los alojamientos turísticos que han abierto sus puertas han alcanzado "apenas una ocupación del 20 por ciento", por lo que han calificado de "ruina" este periodo vacacional.



En un nota, el presidente de la asociación empresarial, Pedro Sánchez-Fortún, se ha quejado de las condiciones en las que los miembros del sector han tenido que trabajar. "No teníamos mucha confianza y la realidad nos ha demostrado que teníamos razón, los cierres perimetrales de las provincias, la falta de turismo nacional e internacional y las limitaciones horarias que se imponen a nuestros locales hacen imposible que nuestra actividad se pueda desarrollar con unos mínimos de viabilidad para buena parte de nuestros establecimientos", ha dicho.



Según los datos recopilados por la patronal hostelera, los bares y restaurantes que carecen de terrazas han reducido su facturación aún más, hasta un 75 por ciento menos que 2019. Por su parte, el ocio nocturno, sin actividad por la noche, ha tenido una "buena respuesta en horario de tarde, especialmente los locales con terrazas", pero en el cómputo global "sus pérdidas son de un 80 por ciento con respecto al año de referencia".



"Como sospechábamos esta Semana Santa no ha sido un revulsivo para el sector. Lejos de ello, estimamos que la facturación se ha reducido de forma dramática con respecto a la última Semana Santa vivida con normalidad", ha añadido Sánchez-Fortún, quien pese a todo ha reconocido el "apoyo del público local" aunque las limitaciones de la pandemia no les permitan "sobrevivir".



Desde Ashal se ha hecho un nuevo llamamiento a las administraciones para que las vacunas lleguen "lo antes posible" y se administren "con celeridad" a la vez que se apela para que las compensaciones económicas "tan demandadas" empiecen a llegar ya a los empresarios "después de más de un año de espera".