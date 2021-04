El alcalde de Almería se autodescarta para liderar el PP provincial

lunes 05 de abril de 2021

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se ha mostrado "convencido" este lunes de que su partido presentará una única lista al próximo Congreso Provincial del PP de Almería que él mismo no encabezará, puesto que, según ha recalcado, no tiene previsto presentarse a la presidencia del partido en la provincia.



"Voy a participar porque es mi partido el proyecto político del que formo parte y estaré donde los afiliados del partido quieran según veamos en su momento", ha indicado ante los medios el primer edil almeriense para descartar cualquier opción a que pudiera encabezar un proyecto en el seno de la formación que preside Gabriel Amat. "Tengo claro que no me voy a presentar a presidente provincial, no entra en mis planes", ha añadido.



De este modo, el alcalde ha manifestado que él está "centrado única y exclusivamente en el Ayuntamiento de Almería" porque ese es su "proyecto" que "empieza y acaba en la ciudad de Almería". "Estoy seguro de que el PP tiene gente súper preparada empezando por su presidente actual para llevar ese cometido tan importante", ha indicado en relación al actual líder del PP almeriense.



En esta línea, Fernández-Pacheco sí ha expresado su confianza en que se presente una única lista porque "el PP de Almería va a ser un partido unido" en el que "no va a haber peleas, no va a haber varias listas ni confrontación", según ha avanzado.



De otro lado, ha asegurado que él no tiene conocimiento de cuándo tendrá lugar el cónclave inicialmente previsto para antes de que finalice el mes de abril. "Supongo que la dirección provincial actual, con su presidente y su secretario general, estarán en conversaciones con el partido a nivel autonómico, a nivel nacional y cuando toque se celebrará", ha explicado al respecto.